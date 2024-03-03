Культура 03.03.2024 в 13:21
В Бурятии после продолжительной болезни умерла Елена Давыдова
Долгое время она работала пресс-секретарем улан-удэнского отделения ВСЖД
Текст: Ольга Лазарева
1 марта 2024 года после продолжительной болезни ушла из жизни Давыдова Елена Валерьевна – заведующая кабинетом технической информации на станции Улан-Удэ. В прошлом – в течение многих лет пресс-секретарь Улан-Удэнского отделения дороги.
Церемония прощания состоится завтра, 4 марта, в ДК Железнодорожников, с 12-13 часов.
Церемония прощания состоится завтра, 4 марта, в ДК Железнодорожников, с 12-13 часов.
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