Культура 04.03.2024 в 12:25
Улан-удэнцы жалуются на клиентов, которые уходят, не заплатив
Такие случаи не редки в ресторанах, парикмахерских и продуктовых магазинах
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ налицо нездоровая тенденция – люди уходят, не заплатив за товар или оказанную им услугу. Напомним, мы уже писали, что такие случаи нередки в сфере красоты, когда девушки после маникюра или окрашивания волос не оплачивают сотрудникам салонов красоты. Но такие случаи, как выясняется, есть и в других отраслях, к примеру, общепите.
«Я работаю в сфере общепита (в рестобаре). Конечно, бывают разные посетители, но есть отдельные люди, которые заказывают на очень большую сумму и уходят, не расплатившись. И в эту смену мне попались такие посетители, счет на 10 тыс. И эту сумму должна платить я. Студентка, которая будет работать две недели бесплатно и, видимо, питаться воздухом. Вообще есть ли у таких посетителей совесть? Я, конечно, понимаю, что люди пьяные и могут забыть, но на утро, просыпаясь, нельзя ли посмотреть свои счета и понять, что ушли не расплатившись? И, в конце концов, позвонить в заведение, в котором проводили время», - пишет автор поста в паблике «Злой Улан-Удэ».
В комментариях многие удивились тому, что официантка не рассчитала клиентов заранее. Хотя тем, кто хоть раз работал в сфере общепита известно, что только руководство заведения распоряжается – в какой момент нужно рассчитать клиента. Делать это заранее или вовремя посиделок гостя, - почти во всех уважаемых кафе считается неприличным.
- Почему оплату сразу не берете? Вот вам и будет уроком уважаемый автор, в следующий раз, не допустите такой ситуации уже точно.
- Только вряд ли это официант решает, спасибо руководству.
- Заявление в полицию. Записи, надеюсь, есть.
- А с чего ты должна оплачивать. По-любому есть охрана, камеры. Ты здесь причём ты свою работу выполняла или нет охраны что ли?
- У меня один раз была ситуация. Я парикмахер. Рабочий день, заходит парень. Садится, стрижку теннис просит. Подстригла, помыла его. Он идет к вешалке, одевается и выбегает, я за ним. Хватаю его, говорю, мол, за стрижку заплати. А он говорит: «У меня нет денег».
- На кассе в магазине то же самое, быстро поднесут, типа оплачивают и сами убегают, а потом ошибка, недостаточно средств или общая ошибка. Это минус на нас, а у них даже совести нет, чтобы вернуться и оплатить, - жалуются горожане.
Фото: Pixabay.com
«Я работаю в сфере общепита (в рестобаре). Конечно, бывают разные посетители, но есть отдельные люди, которые заказывают на очень большую сумму и уходят, не расплатившись. И в эту смену мне попались такие посетители, счет на 10 тыс. И эту сумму должна платить я. Студентка, которая будет работать две недели бесплатно и, видимо, питаться воздухом. Вообще есть ли у таких посетителей совесть? Я, конечно, понимаю, что люди пьяные и могут забыть, но на утро, просыпаясь, нельзя ли посмотреть свои счета и понять, что ушли не расплатившись? И, в конце концов, позвонить в заведение, в котором проводили время», - пишет автор поста в паблике «Злой Улан-Удэ».
В комментариях многие удивились тому, что официантка не рассчитала клиентов заранее. Хотя тем, кто хоть раз работал в сфере общепита известно, что только руководство заведения распоряжается – в какой момент нужно рассчитать клиента. Делать это заранее или вовремя посиделок гостя, - почти во всех уважаемых кафе считается неприличным.
- Почему оплату сразу не берете? Вот вам и будет уроком уважаемый автор, в следующий раз, не допустите такой ситуации уже точно.
- Только вряд ли это официант решает, спасибо руководству.
- Заявление в полицию. Записи, надеюсь, есть.
- А с чего ты должна оплачивать. По-любому есть охрана, камеры. Ты здесь причём ты свою работу выполняла или нет охраны что ли?
- У меня один раз была ситуация. Я парикмахер. Рабочий день, заходит парень. Садится, стрижку теннис просит. Подстригла, помыла его. Он идет к вешалке, одевается и выбегает, я за ним. Хватаю его, говорю, мол, за стрижку заплати. А он говорит: «У меня нет денег».
- На кассе в магазине то же самое, быстро поднесут, типа оплачивают и сами убегают, а потом ошибка, недостаточно средств или общая ошибка. Это минус на нас, а у них даже совести нет, чтобы вернуться и оплатить, - жалуются горожане.
Фото: Pixabay.com
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