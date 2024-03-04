В Улан-Удэ общественный транспорт заметно обновили

Долгое время муниципальный транспорт в Улан-Удэ только сокращался. К 2017 году его практически не осталось. Горожан обслуживали, в основном, частные перевозчики. И вот в 2022 году удалось его обновить.- В город за короткий период мы купили 209 автобусов. Это большие низкопольные "Волгабасы", проходимые "Пазики" и маневренные "Газели". В 2019 году мы приобрели 15 современных трамваев «Львят», а не так давно два новейших двухсекционных трамвая «Богатырь», - поделился мэр города Игорь Шутенков в соцсетях.В течение двух лет были переоборудованы платформы, остановки, отремонтированы наиболее изношенные участки путей, модернизировано депо, сервисная база. Также восстановили льготные проездные для пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и студентов.- Сегодня сотни улан-удэнцев добираются до места назначения быстро и без пересадок, не ожидая автобуса или трамвая часами на остановках. Более того, они могут отследить маршрут каждого из них по приложению, - подчеркнул мэр города.