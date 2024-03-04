Культура 04.03.2024 в 15:21

В Улан-Удэ общественный транспорт заметно обновили

Для города закупили 209 автобусов и новые трамваи
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ общественный транспорт заметно обновили
Долгое время муниципальный транспорт в Улан-Удэ только сокращался. К 2017 году его практически не осталось. Горожан обслуживали, в основном, частные перевозчики. И вот в 2022 году удалось его обновить.

- В город за короткий период мы купили 209 автобусов. Это большие низкопольные "Волгабасы", проходимые "Пазики" и маневренные "Газели". В 2019 году мы приобрели 15 современных трамваев «Львят», а не так давно два новейших двухсекционных трамвая «Богатырь», - поделился мэр города Игорь Шутенков в соцсетях. 

В течение двух лет были переоборудованы платформы, остановки, отремонтированы наиболее изношенные участки путей, модернизировано депо, сервисная база. Также восстановили льготные проездные для пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и студентов.

- Сегодня сотни улан-удэнцев добираются до места назначения быстро и без пересадок, не ожидая автобуса или трамвая часами на остановках. Более того, они могут отследить маршрут каждого из них по приложению, - подчеркнул мэр города. 

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