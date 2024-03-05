Культура 05.03.2024 в 13:09

Глава Сангхи Дамба Аюшеев показал работы мастеров Иволгинского дацана

Сувениры отражают буддийскую и национальную тематику
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Текст: Ольга Лазарева
Глава Сангхи Дамба Аюшеев показал работы мастеров Иволгинского дацана
Глава Сангхи Дамба Аюшеев продемонстрировал образцы небольших скульптур на буддийскую и национальную тематики. Они выполнены в цехе при Иволгинском дацане.

- Работы мастеров литейного цеха находятся на стадии доработки, - сообщил Хамбо-лама.

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Фото: ТГ-канал Д. Аюшеева

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