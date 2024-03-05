Глава Сангхи Дамба Аюшеев показал работы мастеров Иволгинского дацана

Глава Сангхи Дамба Аюшеев продемонстрировал образцы небольших скульптур на буддийскую и национальную тематики. Они выполнены в цехе при Иволгинском дацане.- Работы мастеров литейного цеха находятся на стадии доработки, - сообщил Хамбо-лама.Фото: ТГ-канал Д. Аюшеева