Культура 05.03.2024 в 13:09
Глава Сангхи Дамба Аюшеев показал работы мастеров Иволгинского дацана
Сувениры отражают буддийскую и национальную тематику
Текст: Ольга Лазарева
Глава Сангхи Дамба Аюшеев продемонстрировал образцы небольших скульптур на буддийскую и национальную тематики. Они выполнены в цехе при Иволгинском дацане.
- Работы мастеров литейного цеха находятся на стадии доработки, - сообщил Хамбо-лама.
Фото: ТГ-канал Д. Аюшеева
- Работы мастеров литейного цеха находятся на стадии доработки, - сообщил Хамбо-лама.
Фото: ТГ-канал Д. Аюшеева
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