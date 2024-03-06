Культура 06.03.2024 в 16:08
В Бурятии назначили нового директора Национальной библиотеки
Прежний директор библиотеки Людмила Гармаева вышла на пенсию
Текст: Андрей Константинов
Новым директором Национальной библиотеки Бурятии назначена Аюна Дашанимаева, ранее возглавлявшая республиканскую детско-юношескую библиотеку. Об этом сообщили в министерстве культуры.
5 марта министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила нoвoго руководителя коллективу. Она высказала слова благодарности в адрес прежнего директора Людмилы Гармаевой, с которой расторгли договор в связи с окончанием его срока и выходом на заслуженный отдых.
По словам Соелмы Дагаевой, Аюна Дашанимаева реализовала большие проекты, такие как фестиваль «Бумажный ключ», фестиваль детской подростковой книги. Также она имеет большие связи с разными издателями и интересными людьми.
Фото: Минкульт Бурятии
5 марта министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила нoвoго руководителя коллективу. Она высказала слова благодарности в адрес прежнего директора Людмилы Гармаевой, с которой расторгли договор в связи с окончанием его срока и выходом на заслуженный отдых.
По словам Соелмы Дагаевой, Аюна Дашанимаева реализовала большие проекты, такие как фестиваль «Бумажный ключ», фестиваль детской подростковой книги. Также она имеет большие связи с разными издателями и интересными людьми.
Фото: Минкульт Бурятии
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