В Бурятии назначили нового директора Национальной библиотеки

Новым директором Национальной библиотеки Бурятии назначена Аюна Дашанимаева, ранее возглавлявшая республиканскую детско-юношескую библиотеку. Об этом сообщили в министерстве культуры.5 марта министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила нoвoго руководителя коллективу. Она высказала слова благодарности в адрес прежнего директора Людмилы Гармаевой, с которой расторгли договор в связи с окончанием его срока и выходом на заслуженный отдых.По словам Соелмы Дагаевой, Аюна Дашанимаева реализовала большие проекты, такие как фестиваль «Бумажный ключ», фестиваль детской подростковой книги. Также она имеет большие связи с разными издателями и интересными людьми.Фото: Минкульт Бурятии