В столицу Бурятии прибыл известный оперный певец

Сегодня утром в Улан-Удэ прилетел Альберт Жалилов - ведущий исполнитель России в жанре классическая эстрада, оперный певец, актёр, заслуженный артист Татарстана. Певец примет участие в сегодняшнем праздничном концерте в театре опера и балета.

Певца встретили в аэропорту. Как сообщили в администрации города, Альберт Жалилов поздравит прекрасных дам нашего города с Международным женским днем.





Фото: администрация Улан-Удэ