Культура 07.03.2024 в 12:36
В столицу Бурятии прибыл известный оперный певец
Альберт Жалилов примет участие в праздничном концерте в честь 8 марта
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня утром в Улан-Удэ прилетел Альберт Жалилов - ведущий исполнитель России в жанре классическая эстрада, оперный певец, актёр, заслуженный артист Татарстана. Певец примет участие в сегодняшнем праздничном концерте в театре опера и балета.
Певца встретили в аэропорту. Как сообщили в администрации города, Альберт Жалилов поздравит прекрасных дам нашего города с Международным женским днем.
Фото: администрация Улан-Удэ
Тегиоперный театр певец 8 марта