Культура 07.03.2024 в 12:36

В столицу Бурятии прибыл известный оперный певец

Альберт Жалилов примет участие в праздничном концерте в честь 8 марта
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В столицу Бурятии прибыл известный оперный певец

Сегодня утром в Улан-Удэ прилетел Альберт Жалилов - ведущий исполнитель России в жанре классическая эстрада, оперный певец, актёр, заслуженный артист Татарстана. Певец примет участие в сегодняшнем праздничном концерте в театре опера и балета.

Певца встретили в аэропорту. Как сообщили в администрации города, Альберт Жалилов поздравит прекрасных дам нашего города с Международным женским днем.


Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
оперный театр певец 8 марта

Все новости

Мошенники добрались до руководителя УКСа Бурятии
07.03.2024 в 13:13
В районе Бурятии воспламенился гараж
07.03.2024 в 12:47
В столицу Бурятии прибыл известный оперный певец
07.03.2024 в 12:36
В Бурятии алабай искусал ребенка на детской площадке
07.03.2024 в 12:02
Самбисты из Бурятии отличились на Чемпионате России
07.03.2024 в 11:43
Осталось 10 дней до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
07.03.2024 в 11:36
Кузнец из Бурятии погиб в ходе спецоперации
07.03.2024 в 11:20
«Домой он ушел через окно»
07.03.2024 в 11:05
В Бурятии прошедший год выдался неурожайным на шишки сосны
07.03.2024 в 10:54
В Улан-Удэ привели в порядок 188 дорожных знаков
07.03.2024 в 10:51
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
В Бурятии назначили нового директора Национальной библиотеки
Прежний директор библиотеки Людмила Гармаева вышла на пенсию
06.03.2024 в 16:08
Глава Сангхи Дамба Аюшеев показал работы мастеров Иволгинского дацана
Сувениры отражают буддийскую и национальную тематику
05.03.2024 в 13:09
В Улан-Удэ общественный транспорт заметно обновили
Для города закупили 209 автобусов и новые трамваи
04.03.2024 в 15:21
Улан-удэнцы жалуются на клиентов, которые уходят, не заплатив
Такие случаи не редки в ресторанах, парикмахерских и продуктовых магазинах
04.03.2024 в 12:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru