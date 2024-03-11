В Улар-Удэ на сцене театра покажут «Бориса Годунова»

В сентябре в столице Бурятии пройдет премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Спектакль будет посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. На создание масштабной постановки Бурятский театр оперы и балета получил субсидию Министерства культуры Российской Федерации.

«Точная сумму субсидии составляет 13 миллионов 121 тысячу рублей. Благодаря этим средствам, я думаю, получится красивый классический и исторический оперный спектакль. Планируется создание масштабных декораций, пошив более 250 костюмов той эпохи. Поэтому ждём премьеры «Бориса Годунова» с нетерпением!»



- говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В постановке эпической оперы «Борис Годунов» будет участвовать вся труппа театра.

«В этом году наш театр отмечает 85-летие. Следующий театральный сезон пройдёт под эгидой юбилейной даты. Символично, что мы представим публике «Бориса Годунова». Мы подписали соглашение и уже получили деньги. Художественно-постановочная команда сформирована. Процесс по созданию стартовал», - подчеркнул директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

В театре прошло обсуждение художественно-постановочной части. Художники рассказали, какими будут костюмы и декорации. Они будут созданы на основе работы заслуженного художника РСФСР Игоря Иванова, который оформлял спектакль «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра. По их словам, бурятский зритель попадет в 16 век.

«В либретто все прописано, конкретные действия: где, возле какого храма и так далее. Декорации будут исполнены в классическом виде – живопись монументальная, аппликации разными красивыми тканями. Будет очень интересно смотреть», - отметил главный художник театра Алексей Амбаев.

Музыкальный руководителем и дирижёров выступит худрук театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Рылов. Над постановкой также будут работать приглашённый режиссёр из Москвы Александр Фёдоров, художник по костюмам Татьяна Тышкенова, хормейстер Валерий Волчанецкий, концертмейстер Виктория Винс, балетмейстером выступит солист балета Михаил Овчаров. Премьера ожидается 20 и 21 сентября.

Возрастное ограничение 12+



Фото: минкультуры РБ