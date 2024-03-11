В Бурятии пройдет фестиваль школьных театров

В Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева состоится первый театральный фестиваль «Серебряный колокольчик» (6+). Он пройдет на малой сцене театра в дни школьных каникул. В нем примут участие 9 школьных театров, которые курирует Русдрам. Школьники покажут на выбор спектакль, либо эскиз, открытый урок, или мастер-класс.Как отмечает министерство культуры Бурятии, главная цель планируемых показов - развитие школьных театров, с которыми работают наставники. Наставничеством театры Бурятии стали заниматься год назад. Каждый театр взял под шефство несколько школьных театров.-Я уверен, что благодаря нашему фестивалю у многих детей появится возможность с помощью открытых уроков и мастер-классов двигаться по пути искусства, исследовать новые дороги, получать новые художественные инструменты, расширять, раздвигать свои артистические горизонты, - говорит художественный руководитель Русского драмтеатра Вячеслав Дьяченко. - Любой фестиваль создает особую творческую среду, атмосферу в которой знакомятся, свободно обмениваются идеями, делятся своими наработками и перенимают опыт других.Все участники фестиваля будут награждены дипломами и памятными призами.Возрастной ценз: 6+Фото: минкульт РБ