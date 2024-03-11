Культура 11.03.2024 в 10:49

В Бурятии пройдет фестиваль школьных театров

В нем примут участие 9 школ города
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдет фестиваль школьных театров
В Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева состоится первый театральный фестиваль «Серебряный колокольчик» (6+). Он пройдет на малой сцене театра в дни школьных каникул. В нем примут участие 9 школьных театров, которые курирует Русдрам. Школьники покажут на выбор спектакль, либо эскиз, открытый урок, или мастер-класс.

Как отмечает министерство культуры Бурятии, главная цель планируемых показов - развитие школьных театров, с которыми работают наставники. Наставничеством театры Бурятии стали заниматься год назад. Каждый театр взял под шефство несколько школьных театров.

-Я уверен, что благодаря нашему фестивалю у многих детей появится возможность с помощью открытых уроков и мастер-классов двигаться по пути искусства, исследовать новые дороги, получать новые художественные инструменты, расширять, раздвигать свои артистические горизонты, - говорит художественный руководитель Русского драмтеатра Вячеслав Дьяченко. - Любой фестиваль создает особую творческую среду, атмосферу в которой знакомятся, свободно обмениваются идеями, делятся своими наработками и перенимают опыт других.

Все участники фестиваля будут награждены дипломами и памятными призами.

Возрастной ценз: 6+

Фото: минкульт РБ

Теги
театр

Все новости

В Бурятии прогнозируют неустойчивую с осадками погоду
11.03.2024 в 13:50
Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство общественных территорий Улан-Удэ
11.03.2024 в 13:29
Больше половины россиян отрицательно относятся к ЕГЭ
11.03.2024 в 13:27
Чересчур доверчивого жителя Бурятии обманул лжепродавец автомобиля
11.03.2024 в 13:22
В Улан-Удэ прокуратура начала проверку в связи с поджогом многоквартирного дома
11.03.2024 в 12:44
В Улан-Удэ и Северобайкальск приедет агитпоезд
11.03.2024 в 12:37
В Бурятии на выборах президента страны выступят артисты
11.03.2024 в 12:30
Житель Бурятии обворовал соседку, пока та мылась у него в душе
11.03.2024 в 12:14
В Улан-Удэ неизвестные бросили старую собаку умирать в лесу
11.03.2024 в 12:11
В Улан-Удэ у многоэтажного дома образовалась «дорога-каток»
11.03.2024 в 11:51
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
В Улар-Удэ на сцене театра покажут «Бориса Годунова»
На создание оперы выделили грант на 13 миллионов рублей
11.03.2024 в 09:49
От дьявола к Богу
Бурятский театр оперы и балета воскресил нашумевшие постановки прошлого века
10.03.2024 в 08:00
В столицу Бурятии прибыл известный оперный певец
Альберт Жалилов примет участие в праздничном концерте в честь 8 марта
07.03.2024 в 12:36
В Бурятии назначили нового директора Национальной библиотеки
Прежний директор библиотеки Людмила Гармаева вышла на пенсию
06.03.2024 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru