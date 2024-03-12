Культура 12.03.2024 в 11:23
В Улан-Удэ проведут экскурсию на бурятском языке
Экскурсия пройдёт в музее природы Бурятии
Туристский информационный центр «Байкал» приглашает жителей Улан-Удэ на бесплатную экскурсию о республике Бурятии «Таёжная, озёрная, степная...» (0+).
Экскурсия состоится в четверг, 14 марта, в 15.00 в музее природы Бурятии (ул. Куйбышева, 29). Сейчас музей природы располагается в здании художественного музея им. Сампилова. Сбор всех участников - в фойе первого этажа музея.
Экскурсия пройдёт на бурятском языке с пояснениями необычных терминов. Участники узнают много интересного о природе Бурятии, об озере Байкал. Участие в экскурсии бесплатное. Записаться можно по телефону туристского центра: 8-3012-555-045.
Как отметили в туристском центре, «подобные экскурсии проводятся постоянно для популяризации бурятского языка».
Возрастное ограничение: 0+
Фото: «Номер один»
Экскурсия состоится в четверг, 14 марта, в 15.00 в музее природы Бурятии (ул. Куйбышева, 29). Сейчас музей природы располагается в здании художественного музея им. Сампилова. Сбор всех участников - в фойе первого этажа музея.
Экскурсия пройдёт на бурятском языке с пояснениями необычных терминов. Участники узнают много интересного о природе Бурятии, об озере Байкал. Участие в экскурсии бесплатное. Записаться можно по телефону туристского центра: 8-3012-555-045.
Как отметили в туристском центре, «подобные экскурсии проводятся постоянно для популяризации бурятского языка».
Возрастное ограничение: 0+
Фото: «Номер один»
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