Культура 12.03.2024 в 11:23

В Улан-Удэ проведут экскурсию на бурятском языке

Экскурсия пройдёт в музее природы Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проведут экскурсию на бурятском языке
Туристский информационный центр «Байкал» приглашает жителей Улан-Удэ на бесплатную экскурсию о республике Бурятии «Таёжная, озёрная, степная...» (0+).

Экскурсия состоится в четверг, 14 марта, в 15.00 в музее природы Бурятии (ул. Куйбышева, 29). Сейчас музей природы располагается в здании художественного музея им. Сампилова. Сбор всех участников - в фойе первого этажа музея.
 
Экскурсия пройдёт на бурятском языке с пояснениями необычных терминов. Участники узнают много интересного о природе Бурятии, об озере Байкал. Участие в экскурсии бесплатное. Записаться можно по телефону туристского центра: 8-3012-555-045.

Как отметили в туристском центре, «подобные экскурсии проводятся постоянно для популяризации бурятского языка».

Возрастное ограничение: 0+

Фото: «Номер один»

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