В Улан-Удэ проведут экскурсию на бурятском языке

Туристский информационный центр «Байкал» приглашает жителей Улан-Удэ на бесплатную экскурсию о республике Бурятии «Таёжная, озёрная, степная...» (0+).Экскурсия состоится в четверг, 14 марта, в 15.00 в музее природы Бурятии (ул. Куйбышева, 29). Сейчас музей природы располагается в здании художественного музея им. Сампилова. Сбор всех участников - в фойе первого этажа музея.Экскурсия пройдёт на бурятском языке с пояснениями необычных терминов. Участники узнают много интересного о природе Бурятии, об озере Байкал. Участие в экскурсии бесплатное. Записаться можно по телефону туристского центра: 8-3012-555-045.Как отметили в туристском центре, «подобные экскурсии проводятся постоянно для популяризации бурятского языка».Возрастное ограничение: 0+Фото: «Номер один»