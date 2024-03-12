В столице Бурятии пройдет фестиваль рок-музыки

В конце апреля в Улан-Удэ пройдет большой рок-концерт под названием «Generation Rock». Любителей тяжелой музыки порадуют местные талантливые группы, такие как EARON FOX, Винниguns, а также Tory Lane. Кроме того, выступят приглашенные коллективы из Читы и Иркутска - One Last Day и Stempline.



«Впервые провожу концерт не в составе промо агентства, а самостоятельно, как организатор. Название «Generation Rock» (поколение рок) подразумевает что рок-музыка поколений, и на этом вечере рокеры всех поколений объединятся под одной крышей! Ведь, что может быть лучше атмосферы, где все пришедшие - твои единомышленники? На вечере будет много отличной живой музыки от коллективов самой разной направленности: рок душевный, гаражный, танцевальный, потяжелее и полегче. Ждем всех причастных, да и вообще всех, кто желает разнообразить свой досуг и отдохнуть душой и телом в компании единомышленников»,



- высказался о концерте Сергей Лисовой, организатор и солист группы EARON FOX.

