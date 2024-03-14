Культура 14.03.2024 в 10:17

В Улан-Удэ открылась выставка необычного мастера

Гэрэлма Чимитова изготавливает мандалы, шкатулки и мебель
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылась выставка необычного мастера
В республиканском центре народного творчества открылась выставка бурятского мастера Гэрэлмы Чимитовой под названием «Без повтора» (0+).

Изюминка выставки – в уникальных мандалах авторской работы, представленных на выставке. Также там можно увидеть и другие необычные работы мастера - камушки, шкатулки и мебель. Все работы яркие, красочные, с богатой цветовой палитрой.

- Гэрэлма Чимитова - родом из Еравнинского района Бурятии, из села Улзутуй. Мастерица работает в технике точечная роспись в виде симметричных рисунков «Мандалы». С детства Гэрэлма увлекалась чеканкой, выжиганием. Дар умельца получила от отца, мастера на все руки, - рассказывают о мастере организаторы выставки.

Творчеством Гэрэлма занята уже более 20 лет. Она начинала с росписи речных камушков. Затем стала декорировать и реставрировать мебель. Потом изготавливала шкатулки, мандалы с бусинками и пуговицами, подвески, панно, картины, органайзеры и многое другое.

Выставка продлится до 31 марта в центре народного творчества по адресу: ул. Смолина, 6.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: предоставлено республиканским центром народного творчества
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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