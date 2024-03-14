В Улан-Удэ открылась выставка необычного мастера

В республиканском центре народного творчества открылась выставка бурятского мастера Гэрэлмы Чимитовой под названием «Без повтора» (0+).Изюминка выставки – в уникальных мандалах авторской работы, представленных на выставке. Также там можно увидеть и другие необычные работы мастера - камушки, шкатулки и мебель. Все работы яркие, красочные, с богатой цветовой палитрой.- Гэрэлма Чимитова - родом из Еравнинского района Бурятии, из села Улзутуй. Мастерица работает в технике точечная роспись в виде симметричных рисунков «Мандалы». С детства Гэрэлма увлекалась чеканкой, выжиганием. Дар умельца получила от отца, мастера на все руки, - рассказывают о мастере организаторы выставки.Творчеством Гэрэлма занята уже более 20 лет. Она начинала с росписи речных камушков. Затем стала декорировать и реставрировать мебель. Потом изготавливала шкатулки, мандалы с бусинками и пуговицами, подвески, панно, картины, органайзеры и многое другое.Выставка продлится до 31 марта в центре народного творчества по адресу: ул. Смолина, 6.Возрастное ограничение: 0+Фото: предоставлено республиканским центром народного творчества