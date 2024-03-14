В Бурятии выступят лучшие оперные певцы

С 25 по 30 марта Бурятский государственный академический театр оперы и балета проведет Фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Лодоновича Линховоина. В этом году знаменитому певцу исполнилось бы 100 лет.В рамках фестиваля покажут оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина (12+), «Риголетто» и «Аида» (16+) Дж. Верди. Завершающим событием фестиваля станет гала-концерт с участием звезд оперы (6+).На бурятской сцене выступят звезды мировой и российской оперной сцены. Ожидается приезд известных оперных исполнителей.25 марта в опере А. Бородина «Князь Игорь» заглавные партии исполнят солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (Владимир Игоревич) и солистка НОВАТ Ирина Новикова (Ярославна).Созданный на основе памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» спектакль носит ярко выраженный эпический характер и повествует о событиях прошлого: мужественном и благородном князе Игоре (исполнит народный артист Бурятии Мунхзул Намхай), который проиграл битву, но не потерял честь; о запретной любви юного княжича Владимира Игоревича и прекрасной дочери половецкого хана — своенравной восточной красавицы Кончаковны (исполнит народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова); о предательстве друга и неожиданном великодушии врага; о славных ратных подвигах наших предков и невероятных поворотах судьбы.В опере «Аида» 27 марта выступят солист Большого театра Михаил Пирогов (Рамадес), солистка Мариинского театра Аюна Базаргуруева (Аида), солистка Мариинского театра Зинаида Царенко (Амнерис).«Аида» — это масштабная постановка с яркими декорациями и костюмами, наполненная грандиозными патетическими сценами и любовной лирикой, она увлекает зрителя в таинственный и жестокий мир Древнего Египта.Партию Риголетто 29 марта исполнит солист Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар, Сергей Скороходов из Мариинского театра предстанет в партии герцога Мантуанского. А в образе Джильды предстанет заслуженная артистка России Билигма Ринчинова.Опера «Риголетто», которую Джузеппе Верди считал одним из своих лучших творений, занимает достойное место в списке десяти самых часто исполняемых оперных спектаклей в мире. В ней есть все — прекрасная музыка, созданная величайшим оперным композитором, яркая драматургия, которая на протяжении всего спектакля приковывает внимание зрителя к действию, глубина философской мысли.В гала-концерте примут участие Михаил Пирогов, Ариунбаатар Ганбаатар, Аюна Базаргуруева. В сопровождении симфонического оркестра БГАТОиБ прозвучат шедевры мировой оперной классики — популярные арии и дуэты. За дирижерским пультом — заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Валерий Волчанецкий.Фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина пройдет при поддержке Министерства культуры Бурятии. По словам министра Соелмы Дагаевой, это будет настоящий праздник для истинных ценителей высокого искусства.В дни проведения фестиваля в фойе театра будет работать выставка, посвященная жизни и творчеству Лхасарана Линховоина.Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе по Пушкинской карте.1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Лхасарана Лодоновича Линховоина, выдающегося баса и деятеля культуры, народного артиста СССР. Родился в селе Ага-Хангил в семье учителя.Талант Линховоина развивался стремительно. Будучи студентом Ленинградской консерватории, он завоевал дипломы Пражского и Берлинского фестивалей. В 1954 году Линховоин стал ведущим солистом Бурятского театра оперы. Всегда с большим волнением и очень тепло вспоминал он своих учителей: Н. Владимирского, И. Плешакова, П. Андреева, 3. Лодий, Г. Боссэ.В дни Второй декады бурятского искусства и литературы в Москве в 1959 году Лхасаран Линховоин был удостоен звания «Народный артист СССР».На сцене театра певец исполнил более 30 оперных партий, среди них: Борис Годунов, Иван Хованский и Иван Сусанин, Мефистофель и Олоферн, Лепорелло, Мельник и Дон Базилио и многие другие. Каждая его партий была глубоко проработана, прочувствована, осмыслена.С 1955 года Лхасаран Лодонович преподавал в Улан-Удэнском музыкальном училище им. П. И. Чайковского (ныне Колледж искусств им. П. И. Чайковского). Среди его учеников — народный артист СССР Ким Иванович Базарсадаев, народные артисты РСФСР Саян Раднаев и Владимир Буруев, народный артист Бурятии Леонард Шоболов. С 1962 по 1966 год Лхасаран Лодонович был художественным руководителем Бурятского театра оперы и балета, поставил сам несколько спектаклей, писал оперные и балетные либретто.Фото: из архива театра