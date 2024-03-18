В Улан-Удэ открылся фестиваль PIZZICATO

17 марта зрители Бурятской филармонии посетили органный концерт в Римско-католическом приходе. На открытии камерного фестиваля PIZZICATO выступила органистка из Москвы Юлия Иконникова.Юлия — выпускница Московской консерватории и аспирантуры МГК им.Чайковского, является дипломантом международных конкурсов, а также обладателем специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева. Юлия Иконникова играет в органных залах Московской области – в г. Щапово, Фрязино, Подольск.— Это первый органный концерт, который проходит не в рамках зимнего Рождественского фестиваля, а весной. Зрителей ждал вход по билетам — это известная практика европейских храмов. Мы рады, что наша аудитория поддержала такую идею — билеты раскупили очень быстро, — рассказала художественный руководитель филармонии Наталия Уланова.В программе прозвучали известные произведения для органа: Токката и фуга ре-минор, Ария из оркестровой сюиты, Хоральные прелюдии И.С. Баха, Фантазия фа-минор, Аллегро из «Маленькой ночной серенады», Адажио и Аллегро фа-минор В.А. Моцарта и др.PIZZICATO продолжится уже 21 марта — зрителей ждет концерт виолончелиста Бориса Андрианова и пианиста Петра Лаула (возрастное ограничение 6+). Подробную афишу фестиваля и билеты можно найти на сайте и в кассе Бурятской филармонии. Фестиваль PIZZICATO проводится при поддержке министерства культуры Бурятии.Возрастное ограничение 6+Фото: "Номер один"