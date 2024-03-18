Культура 18.03.2024 в 13:13

Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии

Этническая бурятка госпожа Заяа Мижиддоржин, проживающая в соседней стране, подарила землякам пять книг о своем отце

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии

Национальная библиотека Бурятии получила в дар книги из Монголии. Госпожа Заяа Мижиддоржин, этническая бурятка, приехала в Улан-Удэ ради такого события.

Она вместе с внучкой посетила ежегодные международные соревнования по быстрым шахматам, которые прошли в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин».

Перед отъездом домой, гостья встретилась с директором Национальной библиотеки Аюной Дашанимаевой и передала в дар учреждению пять книг о своем отце Дамдинжавын Мижиддорж, автором которых она и является. Книга была написана к столетию со дня рождения уважаемого Дамдинжавын Мижиддорж.

- Для меня и моей семьи важно было рассказать и поделиться историей с земляками, этнической родиной. Ведь мы - выходцы из Бурятии, хори-буряты рода Бодонгууд, - отметила госпожа Заяа.

В книге описывается биография ее отца. Дамдинжавын Мижиддорж в 1950- е годы окончил Московский юридический институт. Затем работал в Улан- Баторе на различных высокопоставленных должностях в Министерстве юстиции. Сама же госпожа Заяа окончила педагогический институт в Иркутске.

Директор Национальной библиотеки Бурятии Аюна Дашанимаева с большим удовольствием приняла в дар книги, которые представляют собой особую ценность для истории российско-монгольских отношений, укрепления дружбы между двумя странами.


Фото: Министерство культуры РБ

 

Теги
книги библиотека Монголия

Все новости

Жителям Бурятии с ограниченными возможностями здоровья найдут работу
18.03.2024 в 13:46
Житель Бурятии взыскал компенсацию за смерть брата
18.03.2024 в 13:42
В Бурятии наступает сезон активности клещей
18.03.2024 в 13:34
Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии
18.03.2024 в 13:13
В Бурятии неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль
18.03.2024 в 12:56
Житель Бурятии продал собаку односельчанину, а затем обокрал его
18.03.2024 в 12:55
Более 36 тысяч жителей Бурятии получают бесплатные лекарства, турпутевки в санатории и билеты
18.03.2024 в 12:47
В Забайкальском крае поезд врезался в легковой автомобиль
18.03.2024 в 12:26
Алексей Цыденов: спасибо всем, кто участвовал в выборах!
18.03.2024 в 12:21
В Бурятии на два дня потеплеет, а затем снова похолодает
18.03.2024 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Улан-Удэ открылся фестиваль PIZZICATO
На открытии выступила органистка из Москвы Юлия Иконникова
18.03.2024 в 11:22
Артисты Русского драмтеатра исполнили знаменитую норвежскую пьесу
13 марта состоялся пресс-показ спектакля «Пер Гюнт. Возвращение к себе» (16+)
14.03.2024 в 12:40
В Бурятии выступят лучшие оперные певцы
В рамках фестиваля оперы вместе с ведущими артистами страны на бурятской сцене споют Ариунбаатар Ганбаатар, Михаил Пирогов и Аюна Базаргуруева
14.03.2024 в 11:27
В Улан-Удэ открылась выставка необычного мастера
Гэрэлма Чимитова изготавливает мандалы, шкатулки и мебель
14.03.2024 в 10:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru