Национальной библиотеке Бурятии вручили в дар книги из Монголии

Национальная библиотека Бурятии получила в дар книги из Монголии. Госпожа Заяа Мижиддоржин, этническая бурятка, приехала в Улан-Удэ ради такого события.

Она вместе с внучкой посетила ежегодные международные соревнования по быстрым шахматам, которые прошли в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин».

Перед отъездом домой, гостья встретилась с директором Национальной библиотеки Аюной Дашанимаевой и передала в дар учреждению пять книг о своем отце Дамдинжавын Мижиддорж, автором которых она и является. Книга была написана к столетию со дня рождения уважаемого Дамдинжавын Мижиддорж.

- Для меня и моей семьи важно было рассказать и поделиться историей с земляками, этнической родиной. Ведь мы - выходцы из Бурятии, хори-буряты рода Бодонгууд, - отметила госпожа Заяа.

В книге описывается биография ее отца. Дамдинжавын Мижиддорж в 1950- е годы окончил Московский юридический институт. Затем работал в Улан- Баторе на различных высокопоставленных должностях в Министерстве юстиции. Сама же госпожа Заяа окончила педагогический институт в Иркутске.

Директор Национальной библиотеки Бурятии Аюна Дашанимаева с большим удовольствием приняла в дар книги, которые представляют собой особую ценность для истории российско-монгольских отношений, укрепления дружбы между двумя странами.





Фото: Министерство культуры РБ