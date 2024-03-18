Культура 18.03.2024 в 16:54

В Улан-Удэ покажут спектакль «Дон-Жуан» в постановке Олега Юмова

Премьера пройдет 6 и 7 апреля в Буряад театре
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ покажут спектакль «Дон-Жуан» в постановке Олега Юмова

6 и 7 апреля Буряад театр приглашает на премьеру одного из известнейших произведений мировой театральной классики - спектакля «Дон Жуан» (возрастное ограничение 6+) Жана-Батиста Мольера в постановке художественного руководителя театра Олега Юмова.

Комедия «Дон Жуан, или Каменный гость» была написана автором в 1665 году на основе популярного во Франции сюжета о севильском распутнике Дон Жуане. В русском языке даже присутствует такой термин «донжуанство» - то есть женолюбие, ухажерство, волокитство.

Мольер по праву считается мастером «комедии нравов», в которой высмеиваются черты характера и страсти, и где идет разграничение на положительных и отрицательных персонажей, противопоставление добродетели и порока.

«Философия Дон Жуана, которого его собственный слуга нелицеприятно называет за глаза «величайшим нечестивцем, какого только носила когда-нибудь земля, головорезом, дьяволом, еретиком, не верящим ни в загробную жизнь, ни в святых, ни в Бога, ни в чёрта», на самом деле проста, - говорит режиссёр Олег Юмов. - Если все вокруг: высший свет, мужчины, женщины, политики, священнослужители, - позволяют себе лукавить, то и я буду так делать».

Премьерные показы состоятся 6 и 7 апреля в Буряад театре в 17.00. 

Спектакль доступен по программе «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

 

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Юмов театр комедии

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