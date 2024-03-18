В Иволгинском дацане установят фигуры императрицы Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамбы-Доржо Заяева

В сентябре 2024 года в Бурятии будет отмечаться 260-летие института Пандито Хамбо лам в России. Одним из главных мероприятий станет открытие на территории Иволгинского дацана памятника «Церемония признания буддизма в России».

Как сообщили «Номер один» в пресс-службе Иволгинского дацана, памятник создал петербургский скульптор бурятского происхождения Иван Итыгилов. Памятник представляет собой скульптурную композицию из двух исторических фигур. Там запечатлен момент, когда императрица Екатерина II зачитывает указ о назначении первого Пандито хамбо ламы Дамбы-Доржо Заяева.

Памятник будет установлен на средства гранта из федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма гранта на возведение памятника составляет 24,67 млн. рублей, 20 млн. из которых будет выделено из федерального бюджета, остальная сумма – из республиканского бюджета.

Открытие памятника состоится в начале сентября вместе с другими праздничными мероприятиями (возрастное ограничение 0+).

6 сентября состоится освящение нового Согчен-дугана Иволгинского дацана, а 7 сентября пройдет праздник поклонения XII Пандито Хамбо ламе Даши-Доржо Этигэлову.

Напомним, предложение установить в Иволгинском дацане памятник к 260-летию института Пандито Хамбо лам в России сделал Хамбо лама Дамба Аюшеев в марте 2023 года на очередном заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.





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Фото: "Номер один"