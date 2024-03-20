Культура 20.03.2024 в 15:46

В Улан-Удэ студентки выступили вместе с Ларисой Долиной

Накануне прошел сольный концерт известной артистки
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ студентки выступили вместе с Ларисой Долиной

Вчера, 19 марта, на сцене русского драматического театра имени Бестужева студентки колледжа искусств Динара Зарыпова и Дарья Матыпова приняли участие в сольном концерте Ларисы Долиной. Вместе с известной артисткой девушки исполнили бессмертный советский хит «Эй, моряк».

Как сообщают в пресс-службе колледжа искусств имени Чайковского, в начале этого года их студенты и преподаватели эстрадного отделения успешно прошли обучение в региональной Байкальской группе Академии музыки Ларисы Долиной.

Сначала они обучились у лучших наставников академии, а затем приняли участие в гала-концерте с участием самой народной артистки России.


Фото: пресс-служба колледжа искусств имени Чайковского

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