В Улан-Удэ студентки выступили вместе с Ларисой Долиной

Вчера, 19 марта, на сцене русского драматического театра имени Бестужева студентки колледжа искусств Динара Зарыпова и Дарья Матыпова приняли участие в сольном концерте Ларисы Долиной. Вместе с известной артисткой девушки исполнили бессмертный советский хит «Эй, моряк».

Как сообщают в пресс-службе колледжа искусств имени Чайковского, в начале этого года их студенты и преподаватели эстрадного отделения успешно прошли обучение в региональной Байкальской группе Академии музыки Ларисы Долиной.

Сначала они обучились у лучших наставников академии, а затем приняли участие в гала-концерте с участием самой народной артистки России.





Фото: пресс-служба колледжа искусств имени Чайковского