Во время Фестиваля оперы в Улан-Удэ маршрутки будут ходить допоздна

Для удобства гостей Фестиваля оперы четыре городских маршрута продлят свою работу до позднего вечера, сообщили в пресс-службу оперного театра.

25 и 27 марта, в дни проведения Фестиваля оперы автобусы 1,3,10 и 37 маршрутов будут отходить с Площади Советов в 22:15. К такой договоренности пришли руководство театра и Комитета Администрации г. Улан-Удэ по транспорту.

- В адрес министерства культуры Бурятии и нашего театра неоднократно поступали просьбы зрителей решить вопрос по работе городского транспорта. Дело в том, что многие наши спектакли, особенно оперные, идут по 3 часа. А начинаются они в 18:30. После окончания бывает проблематично уехать домой. Мы договорились с комитетом по транспорту, что в дни проведения нашего Фестиваля оперы 4 маршрута будут ходить допоздна и ждать наших зрителей на Площади Советов до 22:15 , - отметил директор оперного театра Дмитрий Дылыков.

25 и 27 марта автобусы № 1,3,10,37 будут отходить с остановки «Площадь Советов» в 22:15.

Напомним, фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина пройдёт с 25 по 30 марта в Бурятском оперном театре (возрастное ограничение 12+)

25 марта состоится опера А. Бородина «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+), 27 марта - опера Дж. Верди «Аида» (возрастное ограничение 16+), 29 марта - опера Дж. Верди «Риголетто» (возрастное ограничение 16+). Действует «Пушкинская карта».





Фото: Номер один



