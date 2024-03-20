Культура 20.03.2024 в 15:41

Во время Фестиваля оперы в Улан-Удэ маршрутки будут ходить допоздна

Это коснется маршрутов 1, 3 ,10, 37
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Во время Фестиваля оперы в Улан-Удэ маршрутки будут ходить допоздна

Для удобства гостей Фестиваля оперы четыре городских маршрута продлят свою работу до позднего вечера, сообщили в пресс-службу оперного театра.

25 и 27 марта, в дни проведения Фестиваля оперы автобусы 1,3,10 и 37 маршрутов будут отходить с Площади Советов в 22:15. К такой договоренности пришли руководство театра и Комитета Администрации г. Улан-Удэ по транспорту.

- В адрес министерства культуры Бурятии и нашего театра неоднократно поступали просьбы зрителей решить вопрос по работе городского транспорта. Дело в том, что многие наши спектакли, особенно оперные, идут по 3 часа. А начинаются они в 18:30. После окончания бывает проблематично уехать домой. Мы договорились с комитетом по транспорту, что в дни проведения нашего Фестиваля оперы 4 маршрута будут ходить допоздна и ждать наших зрителей на Площади Советов до 22:15 , - отметил директор оперного театра Дмитрий Дылыков.

25 и 27 марта автобусы № 1,3,10,37 будут отходить с остановки «Площадь Советов» в 22:15.

Напомним, фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина пройдёт с 25 по 30 марта в Бурятском оперном театре (возрастное ограничение 12+)

25 марта состоится опера А. Бородина «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+), 27 марта - опера Дж. Верди «Аида» (возрастное ограничение 16+), 29 марта - опера Дж. Верди «Риголетто» (возрастное ограничение 16+). Действует «Пушкинская карта».


Фото: Номер один


 

 

Теги
фестиваль оперы оперный театр

Все новости

В Бурятии отцы и дети поднялись вместе на гору Мамай
20.03.2024 в 16:08
В Улан-Удэ студентки выступили вместе с Ларисой Долиной
20.03.2024 в 15:46
«Верила ему до последнего, а теперь - одни долги»
20.03.2024 в 15:42
Во время Фестиваля оперы в Улан-Удэ маршрутки будут ходить допоздна
20.03.2024 в 15:41
В Улан-Удэ 40-летний алкоголик угнал чужой велосипед
20.03.2024 в 15:21
Осужденным в Бурятии показали спектакль от артистов Русдрама
20.03.2024 в 15:17
«Бурятия еще раз показала, что мы - сила»
20.03.2024 в 15:00
Ребенок с разрушенной печенью вылетел из Улан-Удэ в Москву
20.03.2024 в 14:29
В Улан-Удэ проверили многоэтажный дом, где ранее обрушилась стена
20.03.2024 в 14:18
При заезде в Улан-Удэ начали проверять животных
20.03.2024 в 14:02
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Улан-Удэ студентки выступили вместе с Ларисой Долиной
Накануне прошел сольный концерт известной артистки
20.03.2024 в 15:46
Фотографы Бурятии могут принять участие в фестивале «Алтаргана»
Для этого им нужно прислать фото на конкурс
19.03.2024 в 14:54
В Улан-Удэ проведут музей-пати
Мероприятие состоится 22 марта в музее истории Бурятии
19.03.2024 в 13:58
В Иволгинском дацане установят фигуры императрицы Екатерины II и первого Пандито хамбо ламы Дамбы-Доржо Заяева
Памятник откроют в сентябре этого года
18.03.2024 в 18:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru