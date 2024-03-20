В Музее истории города Улан-Удэ вновь появился пушистый хранитель

В Музее истории города Улан-Удэ появился новый сотрудник – пушистый кот по кличке Самсон.

«Приехал Самсон! Такой воспитанный, нежный, интеллигентный! С огромными медовыми глазами! Облюбовал главный зал»,



- рассказала о коте сотрудница музея Альбина Шарланова в соцсетях.



Питомца уже нарекли новым хранителем учреждения, внешностью он напоминает своего предшественника – легендарного кота Сэма.Напомним, в феврале этого года музейный кот Сэм ушел из жизни. В музее котик прожил почти 12 лет. Туда его подкинули еще маленьким котенком. За эти годы кот стал настоящим талисманом культурного учреждения и даже не раз попадал в книгу отзывов. Его любили и работники музея, и его посетители.





Фото: со страницы ВК Альбины Шарлановой