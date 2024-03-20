Культура 20.03.2024 в 17:16

В Музее истории города Улан-Удэ вновь появился пушистый хранитель

Котик по кличке Самсон прибыл совсем недавно
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Текст: Евгения Гармаева
В Музее истории города Улан-Удэ вновь появился пушистый хранитель

В Музее истории города Улан-Удэ появился новый сотрудник – пушистый кот по кличке Самсон.

«Приехал Самсон! Такой воспитанный, нежный, интеллигентный! С огромными медовыми глазами! Облюбовал главный зал»,

- рассказала о коте сотрудница музея Альбина Шарланова в соцсетях.

Питомца уже нарекли новым хранителем учреждения, внешностью он напоминает своего предшественника – легендарного кота Сэма.

В музее истории Улан-Удэ умер пушистый хранитель Сэм
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 Напомним, в феврале этого года музейный кот Сэм ушел из жизни. В музее котик прожил почти 12 лет. Туда его подкинули еще маленьким котенком. За эти годы кот стал настоящим талисманом культурного учреждения и даже не раз попадал в книгу отзывов. Его любили и работники музея, и его посетители.



Фото: со страницы ВК Альбины Шарлановой

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