Культура 20.03.2024 в 17:16
В Музее истории города Улан-Удэ вновь появился пушистый хранитель
Котик по кличке Самсон прибыл совсем недавно
Текст: Евгения Гармаева
В Музее истории города Улан-Удэ появился новый сотрудник – пушистый кот по кличке Самсон.
Питомца уже нарекли новым хранителем учреждения, внешностью он напоминает своего предшественника – легендарного кота Сэма.
«Приехал Самсон! Такой воспитанный, нежный, интеллигентный! С огромными медовыми глазами! Облюбовал главный зал»,
- рассказала о коте сотрудница музея Альбина Шарланова в соцсетях.
Напомним, в феврале этого года музейный кот Сэм ушел из жизни. В музее котик прожил почти 12 лет. Туда его подкинули еще маленьким котенком. За эти годы кот стал настоящим талисманом культурного учреждения и даже не раз попадал в книгу отзывов. Его любили и работники музея, и его посетители.
В музее истории Улан-Удэ умер пушистый хранитель Сэм
20.02.2024 в 15:51
Фото: со страницы ВК Альбины Шарлановой