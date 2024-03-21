В Улан-Удэ прозвучат стихи Пушкина на 10 языках народов мира

Сегодня, 21 марта в 15:00, на площади Революции, во Всемирный день поэзии, пройдет литературная акция «Поэзия без границ: читаем Пушкина на разных языках», посвященная 225-летию со дня рождения великого поэта России Александра Пушкина.

Произведения Александра Сергеевича Пушкина прозвучат на 10-ти языках народов мира: китайском, французском, английском, корейском, монгольском, тайском, русском, бурятском, испанском, армянском.

В акции примут участие представители РОО «Армянский культурный центр РБ», иностранные студенты из Китая, Монголии, Южной Кореи, Таиланда, Нигерии, Ливии, Мали, обучающиеся в БГУ, БГСХА, ВСГУТУ, а также студенты БРИЭТ и БРПК. Организатор - Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова.

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