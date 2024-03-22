Культура 22.03.2024 в 15:10

В Год семьи в Бурятии выберут самую музыкальную семью

В конкурсе могут принять участие все творческие семьи, где есть музыканты, певцы, творческие династии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Год семьи в Бурятии выберут самую музыкальную семью

Жители Бурятии могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников» (возрастное ограничение 0+), посвященного Году семьи. «Родники» - это национальный проект поддержки музыкантов, композиторов, исполнителей.

В конкурсе могут принять участие все творческие семьи страны, где есть музыканты, певцы, творческие династии. Самая музыкальная семья года получит главный приз 1 миллион рублей.

 - В качестве заявок конкурсантам необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны звучать созданные членами семьи или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты, - сообщают организаторы конкурса.

Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж фильма – до 7 минут.

Прием фильмов-заявок пройдет до 31 мая. С 1 по 15 июня 2024 года жюри выберет 7 лучших фильмов. Подробно о конкурсе на сайте проекта «Родники».

 

Возрастное ограничение 0+


Фото: логотип конкурса

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