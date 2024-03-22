В Улан-Удэ началось строительство здания национального музея Бурятии

Как сообщили в управлении капстроительства РБ, на набережной в Улан-Удэ сегодня началось строительство национального музея Бурятии. Строители приступили к разработке котлована для устройства фундамента будущего здания.

Национальный музей будет построен благодаря мастер-плану развития Улан-Удэ, одобренному лично президентом страны во время визита в Бурятию.





Дизайн-проект здания музея (Госэкспертиза Бурятии)

Он будет расположен в центре города, на полуострове на реке Уда. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Здание музея республики будет представлено в виде четырех символических лепестков-блоков здания, объединённых вокруг многофункционального ядра.

В музее будут располагаться выставочные залы, хранилище экспонатов, библиотека, детский центр, кафе, бытовые и служебные помещения. Здание музея очень красивое, масштабное, современное. Музей станет точкой притяжения для гостей и жителей республики.

Перед началом строительства в основание нового здания музея в феврале был заложен священный сосуд «Бумпа».





Фото: скриншот видео