Культура 22.03.2024 в 16:24

В Улан-Удэ началось строительство здания национального музея Бурятии

Строители приступили к разработке котлована
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ началось строительство здания национального музея Бурятии

Как сообщили в управлении капстроительства РБ, на набережной в Улан-Удэ сегодня началось строительство национального музея Бурятии. Строители приступили к разработке котлована для устройства фундамента будущего здания.

Национальный музей будет построен благодаря мастер-плану развития Улан-Удэ, одобренному лично президентом страны во время визита в Бурятию.

i8hxjd001dsyiuvjwzs91i03b7c84s1w.jpg

i9x7ncv7qa2orq6f2csgrqpbnqzkx2ms.jpg

Дизайн-проект здания музея (Госэкспертиза Бурятии)

Он будет расположен в центре города, на полуострове на реке Уда. Общая площадь здания составит почти 15 тыс. квадратных метров. Здание музея республики будет представлено в виде четырех символических лепестков-блоков здания, объединённых вокруг многофункционального ядра.

 В музее будут располагаться выставочные залы, хранилище экспонатов, библиотека, детский центр, кафе, бытовые и служебные помещения. Здание музея очень красивое, масштабное, современное. Музей станет точкой притяжения для гостей и жителей республики.

Перед началом строительства в основание нового здания музея в феврале был заложен священный сосуд «Бумпа».


Фото: скриншот видео

Теги
музей набережная уды

Все новости

Артисты Бурдрама получили награды от правительства
22.03.2024 в 16:56
В Улан-Удэ началось строительство здания национального музея Бурятии
22.03.2024 в 16:24
В Бурятии за гибель рабочего ответил мастер строительной фирмы
22.03.2024 в 15:52
В Улан-Удэ горожанина подозревают в систематическом избиении пожилой матери
22.03.2024 в 15:37
В Улан-Удэ обнаружили крайне опасные семена моркови
22.03.2024 в 15:18
В Год семьи в Бурятии выберут самую музыкальную семью
22.03.2024 в 15:10
Житель Бурятии поплатился за оскорбительное видео о своих земляках
22.03.2024 в 14:24
В Улан-Удэ женщину в больнице обокрала соседка по палате
22.03.2024 в 13:53
В Бурятии отремонтируют дороги к больницам и поликлиникам
22.03.2024 в 13:23
В Бурятии простились с 20-летним жителем, погибшим на СВО
22.03.2024 в 13:20
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Артисты Бурдрама получили награды от правительства
Награды присуждались по итогам за 2023 год
22.03.2024 в 16:56
В Год семьи в Бурятии выберут самую музыкальную семью
В конкурсе могут принять участие все творческие семьи, где есть музыканты, певцы, творческие династии
22.03.2024 в 15:10
В Улан-Удэ работает фотовыставка, посвященная Крыму
Выставка продлится до 1 апреля

21.03.2024 в 16:19
В Улан-Удэ прозвучат стихи Пушкина на 10 языках народов мира
Сегодня отмечают Всемирный день поэзии
21.03.2024 в 11:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru