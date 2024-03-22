Артисты Бурдрама получили награды от правительства

Накануне, 21 марта, в Национальной библиотеке прошла торжественная церемония награждения государственными наградами Республики Бурятия лидеров культуры по итогам 2023 года, сообщили в пресс-службе Буряад театра.

Среди награжденных – члены творческой команды Буряад театра. Чимит Дондоков получил звание «Заслуженный артист Республики Бурятия».

- Чимит Дондоков - выпускник Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства. За одиннадцать лет творческой деятельности Чимит Дондоков сыграл более 30 ролей в спектаклях русской, бурятской и зарубежной драматургии, - рассказали в Буряад театре.

Имя заслуженного артиста России Олега Бабуева внесено в Книгу почета Министерства культуры РБ.

Почетное звание «Лидер культуры 2023» получили народная артистка Бурятии Надежда Мунконова и композитор спектаклей театра Анастасия Дружинина.

Почетная грамота правительства Бурятии и юбилейная медаль «100 лет Республике Бурятия» вручены художественному руководителю Буряад театра, режиссеру Олегу Юмову за высокий профессионализм и вклад в развитие культуры и искусства Республики Бурятия.

Благодарственным письмом министерства культуры РБ и юбилейной медалью «100 лет Республике Бурятия» за активное участие в музыкально-театрализованном представлении «Бурятия - 100 лет» награждена хореограф Дарья Русина.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии