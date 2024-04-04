Культура 04.04.2024 в 14:23

Артистка Бурятии Билигма Ринчинова исполнит партию в опере "Эреэхэн" 17 апреля

В основу сюжета оперы легла пьеса выдающегося бурятского писателя Базара Барадина
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Текст: Служба информации "Номер один"
Артистка Бурятии Билигма Ринчинова исполнит партию в опере "Эреэхэн" 17 апреля

Заслуженная артистка России Билигма Ринчинова предстанет в образе юной и смелой девушки,  которая пожертвовала собой ради будущего своего народа в опере "Эреэхэн" (возрастное ограничение 12+) 17 апреля.

По словам солистки, это очень трогательная история, которая не оставляет равнодушным никого. В основу сюжета оперы легла пьеса «Ехэ Удаган Абжаа» выдающегося бурятского писателя, ученого и общественного деятеля Базара Барадина, повествующая о приеме царем Петром I в Москве в 1703 году представителей бурятских родов. Эта знаменательная встреча стала значительной вехой в истории Бурятии, закрепила статус бурятского народа в составе России и сыграла большую роль в укреплении восточных границ русского государства.

Герои оперы — умный и решительный руководитель делегации зайсан Бадан Туракин и властный верховный шаман Нагарай увлечены идеей объединения и процветания бурятского народа. Духовным лидером и защитницей делегации становится юная Эреэхэн — главная героиня оперы.

-  С тяжелым сердцем отпускают ее отец и мать в этот опасный путь, полна трагических предчувствий сцена в юрте стариков-родителей. Пронзительна и сдержана сцена прощания Эреэхэн и Нагала. Молодые люди признаются друг другу в любви, печально прощаются, понимая, что расстаются навсегда. В решающий момент Эреэхэн самоотверженно жертвует собой во имя счастья своего народа. Трагическая гибель героини - это кульминация всей оперы. Драматичность событий передается как музыкой, так и хореографией, - сообщается в аннотации к опере.

Глубоко символична и колоритна сцена встречи бурятских родов с Петром I, представляющая собой встречу двух миров, экзотичного Востока и блестящего Запада. В ней бурятская речь переплетается с русской, а бурятские мелодии заучат параллельно с музыкой XVII – XVIII веков.

Опера насыщена интонациями бурятского песенного фольклора, при этом композитор избегает прямого цитирования. Лишь в эпилоге, как символ родной земли и вековых моральных ценностей, звучит старинная бурятская песня.

Напомним, премьера национальной оперы «Эреэхэн» композитора Баира Дондокова состоялась 21 и 22 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета. Над постановкой работала талантливая команда: режиссёр Олег Юмов, художники Даши Намдаков и Сэсэг Дондокова, дирижёр-постановщик Илья Норштейн и другие. Автором либретто и композитором выступил заслуженный деятель искусств Бурятии Баир Дондоков.


Возрастное ограничение 12+


Фото: Номер один

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