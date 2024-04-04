Культура 04.04.2024 в 17:22

В Улан-Удэ открылась выставка картин о весне

На ней можно увидеть картины известных художников Бурятии
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В Улан-Удэ открылась выставка картин о весне

В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова с 29 марта начала работу выставка «Времена года. Весна» (возрастное ограничение 0+).

- Зрителям представится возможность увидеть произведения из фондов музея, в которых классические художественные традиции соединены с национальной тематикой. В произведениях художников Бурятии: Р.С. Мэрдыгеева, К.И. Сергеева, А.В. Казанского, А.О. Цыбиковой и других, раскрываются чувства пробуждения жизненных сил, представления об обновлении, молодости и красоте, - говорят работники музея.

Выставка «Времена года. Весна», приурочена к 80-летию Художественного музея имени Ц.С. Сампилова.


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Фото: Номер один

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