В Улан-Удэ открылась выставка картин о весне

В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова с 29 марта начала работу выставка «Времена года. Весна» (возрастное ограничение 0+).



- Зрителям представится возможность увидеть произведения из фондов музея, в которых классические художественные традиции соединены с национальной тематикой. В произведениях художников Бурятии: Р.С. Мэрдыгеева, К.И. Сергеева, А.В. Казанского, А.О. Цыбиковой и других, раскрываются чувства пробуждения жизненных сил, представления об обновлении, молодости и красоте, - говорят работники музея.



Выставка «Времена года. Весна», приурочена к 80-летию Художественного музея имени Ц.С. Сампилова.

Фото: Номер один