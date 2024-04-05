Культура 05.04.2024 в 17:53

Министерство культуры Бурятии объявило о конкурсном отборе претендентов на обучение в Монголии

Победители конкурса смогут обучаться бесплатно 10 месяцев и получать стипендию
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Текст: Служба информации "Номер один"
Министерство культуры Бурятии объявило о конкурсном отборе претендентов на обучение в Монголии

Министерство культуры Бурятии организует конкурсный отбор претендентов на обучение в учебных заведениях соседней страны. Победители будут обучаться в Монгольском государственном университете культуры и искусств и Монгольской государственной консерватории по направлениям музыкального, изобразительного и хореографического искусств. 

- Монголия предоставляет гранты на обучение в Монгольском университете культуры и искусств и Монгольской консерватории. «Студентам будут перечисляться ежемесячно стипендии в течение учебного года (10 месяцев)», —сообщили в минкульте Бурятии.

Принять участие в отборе могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование по соответствующим направлениям, и имеющие регистрацию в Бурятии.

Конкурс проводится по следующим специальностям: музыкальное искусство (искусство народного пения «протяжная» и «короткая» песня; монгольские народные инструменты), изобразительное искусство (монгольская живопись; монгольская традиционная художественная резьба; искусство изготовления кожаных изделий) и хореографическое искусство. 

Заявки на обучение нужно предоставить в срок до 30 апреля 2024 года. Более подробная информация на сайте минкультуры Бурятии.

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