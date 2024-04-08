Смешанный хор колледжа искусств даст большой концерт в Монголии

В Русском Доме в Улан-Баторе 10 мая впервые состоится большой концерт (6+) Смешанного хора Колледжа искусств им. П. И. Чайковского.

Смешанный хор является одним из лучших хоровых коллективов Бурятии, продолжает и развивает традиции отечественного хорового искусства, ведёт активную просветительскую работу, выступая с сольными концертами русской, зарубежной, бурятской музыки.

Познакомиться с творчеством заслуженного хорового коллектива из России теперь смогут и жители Монголии.

- Хор колледжа искусств им. П. И. Чайковского в Улан-Батор приезжает по приглашению настоятеля Свято-Троицкого храма Антония Гусева, концерт будет приурочен к 160-летию Свято-Троицкого прихода в Монголии, - рассказали в минкульте Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Колледж искусств им. Чайковского