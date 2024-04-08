Культура 08.04.2024 в 11:19

Смешанный хор колледжа искусств даст большой концерт в Монголии

Он приедет по приглашению настоятеля Свято-Троицкого прихода в Улан-Баторе
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Смешанный хор колледжа искусств даст большой концерт в Монголии

В Русском Доме в Улан-Баторе 10 мая впервые состоится большой концерт (6+) Смешанного хора Колледжа искусств им. П. И. Чайковского.

Смешанный хор является одним из лучших хоровых коллективов Бурятии, продолжает и развивает традиции отечественного хорового искусства, ведёт активную просветительскую работу, выступая с сольными концертами русской, зарубежной, бурятской музыки.

Познакомиться с творчеством заслуженного хорового коллектива из России теперь смогут и жители Монголии.

- Хор колледжа искусств им. П. И. Чайковского в Улан-Батор приезжает по приглашению настоятеля Свято-Троицкого храма Антония Гусева, концерт будет приурочен к 160-летию Свято-Троицкого прихода в Монголии, - рассказали в минкульте Бурятии.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Колледж искусств им. Чайковского

Все новости

Бурятия отправила на экспорт в Китай более 30 тысяч кубометров лесоматериалов
08.04.2024 в 12:09
В Улан-Удэ пожилая преподавательница вуза отдала мошенникам 700 тысяч рублей
08.04.2024 в 12:08
В Улан-Удэ изменится расписание на городских маршрутах № 70 и 71
08.04.2024 в 12:01
В Бурятии стартовал конкурс педагогического мастерства «Мастер года»
08.04.2024 в 11:49
Глава Бурятии сообщил о вводе в республике особого противопожарного режима
08.04.2024 в 11:40
В Бурятии ждут аномально теплые для апреля дни
08.04.2024 в 11:37
В России на Госуслугах заработал раздел для ветеранов и участников СВО
08.04.2024 в 11:31
В Улан-Удэ вновь жалуются на любителей побрызгать молоком с окон
08.04.2024 в 11:30
Участник спецоперации из Бурятии погиб, спасая раненых
08.04.2024 в 11:29
Смешанный хор колледжа искусств даст большой концерт в Монголии
08.04.2024 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
Рэпер Хаски снял клип о «бандитском» Улан-Удэ
Популярный исполнитель Дмитрий Кузнецов вновь удивил земляков
06.04.2024 в 16:09
Министерство культуры Бурятии объявило о конкурсном отборе претендентов на обучение в Монголии
Победители конкурса смогут обучаться бесплатно 10 месяцев и получать стипендию
05.04.2024 в 17:53
В Национальной библиотеке открылась мастерская для детей с аутизмом
Каждый вторник для них проводятся занятия
05.04.2024 в 13:43
В сентябре выйдет в прокат фильм «9 секунд» о подвиге героя России Алдара Цыденжапова
Предпремьерные показы проведут в посёлке Агинском, в Чите и во Владивостоке
04.04.2024 в 17:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru