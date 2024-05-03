Культура 03.05.2024 в 16:19

В Этномузее пройдет празднование «Светлой Пасхи»

Традиционно на празднике организуют множество интерактивных площадок
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Текст: Елена Патрикеева
В Этномузее пройдет празднование «Светлой Пасхи»

В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится празднование православного праздника - «Светлая Пасха».

В воскресенье, 5 мая, с 12:00 до 16:00 часов на территории Этномузея представят множество интерактивных площадок. С 13:00 до 15:00 часов на главной сцене музея пройдет праздничная концертно-игровая программа, где гости увидят выступления лучших творческих коллективов Улан-Удэ.

Для тех, кто любит мастерить своими руками, в этот день организуют мастер-классы по росписи яиц, изготовлению «весенней птички» и оберега «куклы-колокольчика».

На мероприятии также организуют «Фермерскую ярмарку», «Ремесленные ряды» и фуд-корт.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: «Номер Один»

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Пасха Этнографический музей

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с 1 по 7 мая

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