В Этномузее пройдет празднование «Светлой Пасхи»

В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится празднование православного праздника - «Светлая Пасха».

В воскресенье, 5 мая, с 12:00 до 16:00 часов на территории Этномузея представят множество интерактивных площадок. С 13:00 до 15:00 часов на главной сцене музея пройдет праздничная концертно-игровая программа, где гости увидят выступления лучших творческих коллективов Улан-Удэ.

Для тех, кто любит мастерить своими руками, в этот день организуют мастер-классы по росписи яиц, изготовлению «весенней птички» и оберега «куклы-колокольчика».

На мероприятии также организуют «Фермерскую ярмарку», «Ремесленные ряды» и фуд-корт.

Возрастное ограничение: 0+



Фото: «Номер Один»