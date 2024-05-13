Культура 13.05.2024 в 13:27

Социальный фонд Бурятии будет проводить прием граждан по видеосвязи

Теперь жителям районов не нужно будет ехать в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Социальный фонд Бурятии будет проводить прием граждан по видеосвязи

Личный прием по видеосвязи будут проводить управляющий отделением Социального фонда России, заместители управляющего, руководители профильных подразделений и их заместители

- Проконсультироваться таким образом могут жители каждого района республики, не выезжая в Улан-Удэ. Для этого необходимо обратиться в клиентскую службу ОСФР по месту жительства. Личный прием по видеосвязи будет организован в отдельном оборудованном помещении клиентского офиса, - сообщили в социальном фонде Бурятии.

Записаться на прием по видеосвязи можно:

- по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01;

- при личном обращении в клиентские службы ОСФР по республике Бурятия.

 

Фото: Социальный фонд Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

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