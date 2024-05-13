Театр кукол «Ульгэр» принимает конкурсные работы на создание талисмана театра

Театр кукол «Ульгэр» приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе на создание талисмана театра (возрастное ограничение 6+). Талисманом может стать любой предмет, природное или научное явление, животное, существующий или вымышленный персонаж, который будет ассоциироваться с театром «Ульгэр».

Победитель конкурса получит денежный приз в размере 10 000 рублей и годовой абонемент на посещение спектаклей театра.

Сроки проведения конкурса:

- Приём заявок: с 20 марта по 20 мая 2024 года.

- Отбор конкурсных работ: с 20 мая по 27 мая 2024 года.

- Награждение победителя и подведение итогов конкурса: 30 мая 2024 года.

Заявки принимаются на электронную почту teatrulger@mail.ru с пометкой «ТАЛИСМАН».

Подробности и условия участия в конкурсе можно узнать в положении конкурса.

- Ждём ваши работы и надеемся, что среди них будет тот самый талисман, который станет визитной карточкой нашего театра, - сообщили организаторы конкурса.

Возрастное ограничение 6+