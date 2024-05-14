На офф-программе «Голоса кочевников» выступит уникальный монгольский квартет

Традиционно перед фестивалем «Голос кочевников» несколько концертов фестиваля «Голос кочевников» (возрастное ограничение 6+) проводится на городских площадках.

В этом году городскую программу фестиваля откроют солистка Бурятской государственной филармонии Дашима Соктоева и монгольский квартет «Челугэн». Бурятская филармония подготовила к этому концерту несколько интересных акций.

23 мая в Русском драмтеатре в рамках городской программы «Голоса кочевников» состоится выступление этно-бэнда Дашимы Соктоевой и квартета «Челугэн» (6+).

- Квартет «Челугэн» — это ансамбль моринхуристов из Монголии. В составе: М.Бат-Олзий, Ц.Анхбаяр, О.Томорхуяг, М.Монхбат. «Челугэн» — лауреаты множества конкурсов и премий. В 2023 году они с большим успехом выступали во Франции и Австралии, теперь приезжают к нам. Репертуар исполнителей уникален тем, что в нём присутствуют не только монгольские национальные мелодии, но и интерпретации латиноамериканской и классической европейской музыки, - рассказали в филармонии.

«Золотой голос Сибири», солистка филармонии Дашима Соктоева представит новую программу с живым сопровождением. Основой концерта станут бурятские народные песни в новых аранжировках и авторские песни бурятских композиторов. В составе группы: Еши Дармахеев (моринхур), Бато Гуранов (гитара), Валерий Гребенев (перкуссия).

Фестиваль и офф-программа «Голоса кочевников» проводятся Бурятской государственной филармонией при поддержке министерства культуры Бурятии и министра культуры Соелмы Дагаевой.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один