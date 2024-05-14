Культура 14.05.2024 в 16:49

Бурятский оперный театр покажет оперу Вано Мурадели «Великая дружба»

Заглавные партии исполнят артисты Чингис Раднаев, Маргарита Мартынова, Эдуард Жагбаев
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский оперный театр покажет оперу Вано Мурадели «Великая дружба»

17 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится показ спектакля Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба» (возрастное ограничение 12+).

Опера советского композитора Вано Мурадели «Великая дружба», созданная на мастерское либретто известного драматурга Г. Мдивани, представляет собой яркую мелодраму о любви горского джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь их, запретная и обречённая, возникает на фоне противостояния горских народов и терских казаков. 

Заглавные партии исполнят артисты Чингис Раднаев, Маргарита Мартынова, Эдуард Жагбаев.

Действует «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 12+


Фото: Номер один

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