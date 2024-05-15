Монголия станет местом проведения всемирного бурятского фестиваля «Алтаргана»

26-28 июля 2024 года в Булганском аймаке Монголии состоится фестиваль «Алтаргана» (возрастное ограничение 6+), с участием представителей республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края, КНР, Улан-Батора и аймаков Монголии.

- В этом году статус изменен с международного на всемирный. Разработана обширная фестивальная программа. Предусмотрено проведение 14 конкурсов и 6 спортивных фестивалей, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Творческая делегация будет сформирована из числа победителей республиканских конкурсов. Министерством культуры определены подведомственные учреждения – ответственные за каждым творческим конкурсом. В подготовке делегации к участию в фестивале, а также в проведении семи республиканских конкурсов задействован Республиканский центр народного творчества.

Напомним, фестиваль «Алтаргана» – это главное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа.

Фестиваль появился в 1990 году в Монголии в виде песенного конкурса и с тех пор проходит ежегодно.

Ознакомиться с положением фестиваля можно на сайте РЦНТ.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один