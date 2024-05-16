Жителей Бурятии приглашают прогуляться по Миндальной роще

Всех жителей Бурятии приглашают посетить мероприятие событийного туризма – «Фестиваль народного творчества МИНДАЛЕЦВЕТ 2024». Он состоится 18 мая 2024 года в селе Селендума Селенгинского района.

В программе фестиваля запланирован выезд на уникальную Миндальную рощу, расположенную в окрестностях поселка Селендума. Прогулки по ней – это уникальная возможность получить самые позитивные ощущения, а также возможность сделать прекрасные фотографии среди цветущего миндаля.

Помимо этого, посетителей ожидает концертная программа с участием вокальных коллективов и солистов из соседних районов, различные конкурсы, выезд на Удунгинский тракт, чаепитие и просто приятное общение.

Возрастное ограничение: 16+

Фото: минтуризм Бурятии