Культура 21.05.2024 в 12:16

Ансамбль «Булжамуур» покажет юбилейный концерт

Мероприятие пройдет 22 мая на сцене Русского драмтеатра
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ансамбль «Булжамуур» покажет юбилейный концерт

Ансамбль народного танца «Булжамуур» покажет юбилейный концерт «Даруя свет любви и вдохновенья!» (возрастное ограничение 0+), посвященный 40-летнему юбилею Заслуженного коллектива народного творчества России, образцового ансамбля народного танца «Булжамуур». 

Коллектив готовит яркую, необычную программу. Зрителей ожидает увлекательное путешествие с юными танцорами под покровительством танцующей богини Янжимы (Сарасвати).

В программе концерта как известные, так и новые хореографические композиции. Авторы постановок, известные хореографы: Ирина Баторова, Анастасия Тугай, Анжелика Васильева, Д. Баярбаатар, директор театра песни и танца «Байкал» Дандар Бадлуев и руководитель коллектива Людмила Овчинникова.

Концерт состоится 22 мая в Русском драматическом театре.

Начало концерта в 18.30. Продолжительность – 2 часа без антракта.

Возрастное ограничение 0+.


Фото: Номер один

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