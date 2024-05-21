Ансамбль «Булжамуур» покажет юбилейный концерт

Ансамбль народного танца «Булжамуур» покажет юбилейный концерт «Даруя свет любви и вдохновенья!» (возрастное ограничение 0+), посвященный 40-летнему юбилею Заслуженного коллектива народного творчества России, образцового ансамбля народного танца «Булжамуур».

Коллектив готовит яркую, необычную программу. Зрителей ожидает увлекательное путешествие с юными танцорами под покровительством танцующей богини Янжимы (Сарасвати).

В программе концерта как известные, так и новые хореографические композиции. Авторы постановок, известные хореографы: Ирина Баторова, Анастасия Тугай, Анжелика Васильева, Д. Баярбаатар, директор театра песни и танца «Байкал» Дандар Бадлуев и руководитель коллектива Людмила Овчинникова.

Концерт состоится 22 мая в Русском драматическом театре.

Начало концерта в 18.30. Продолжительность – 2 часа без антракта.

Возрастное ограничение 0+.





Фото: Номер один