Культура 21.05.2024 в 14:01

В Улан-Удэ выберут лучший музыкальный проект Дальнего Востока и Арктики России

Финал конкурса состоится 27 и 28 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выберут лучший музыкальный проект Дальнего Востока и Арктики России

27-28 мая в столице Бурятии пройдет финал конкурса музыкальных проектов в рамках Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России (возрастное ограничение 18+). На конкурс поступило более 60 заявок со всех регионов Дальнего Востока и Арктики.

Из них были отобраны десять финалистов из Улан-Удэ, Якутска, Петрозаводска, Архангельска, Хабаровска, Мурманска и Владивостока.

Участники представят свои проекты перед лучшими экспертами страны, а победитель получит приз в размере 1 миллион рублей. В число финалистов вошел также музыкант из Бурятии «LUTAAR».

Напомним, на конкурс принимались заявки от музыкантов, певцов и музыкальных коллективов в возрасте от 18 лет, и проживающих на территории Дальнего Востока и Арктики.

Проект направлен на поиск новых имен в музыкальной сфере и предоставит участникам возможность раскрыть свой творческий потенциал.

В рамках финала в Улан-Удэ также состоится обсуждение развития музыки в Бурятии, где эксперты поделятся опытом развития музыкального бизнеса. С программой финала можно ознакомиться на сайте минкульта Бурятии.

Среди экспертов будут продюсер и основатель лейбла «Витрина» Илья Кузмицкий, руководитель отдела продюсирования артистов лейбла VK Records Дмитрий Григорьев и менеджер по работе с правообладателями и музыкальному каталогу SYNC LAB.

28 мая в 17.00 в рестоклубе «Чаплин» пройдет шоукейс музыкантов Улан-Удэ, на котором выступят LUTAAR, группа «Нукер», ДАШИМА и группа «Сезон Dождей» (18+).

Возрастное ограничение 18+


Фото: лого конкурса

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