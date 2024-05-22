1 и 2 июня в центре Улан-Удэ пройдет книжный фестиваль «Бумажный ключ»

1-2 июня в Улан-Удэ пройдет юбилейный пятый Фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ» (возрастное ограничение 0+). Место проведения - Театральная площадь имени Л.Л. Линховоина (Бурятский театр оперы и балета).

Фестиваль предлагает насыщенную программу для всех возрастов. На нем пройдут книжная ярмарка с участием современных издательств Москвы, лекции и художественные мастер-классы для взрослых и детей. Будут работать тематические площадки: «Экомастерская», «Моя Бурятия», «Дружная семья», «От игры до профессии», «Omemo Zone», «Аллея развлечений».

Хедлайнерами фестиваля станут известные детские писатели Нина Дашевская (г. Санкт-Петербург), Екатерина Тимашпольская (г. Москва), художник-иллюстратор и писательница Катя Гущина (г. Москва), кинорежиссёр и сценарист фильмов для детей (киностудия Горького и Disney) Елизавета Трусевич (г. Москва).

В фестивале также примут участие Евгения Фахуртдинова (г. Москва / Улан-Удэ) - поэт, прозаик, сценарист фильма «Слезы дракона», «Коралловые бусы» и руководитель издательства «Комикс Паблишер» Анна Коростелёва (г. Москва).

Подробная программа фестиваля на сайте: https://www.baikalib.ru/paperkey/.

Фестиваль организован Республиканской детско-юношеской библиотекой при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках Года семьи.

Возрастное ограничение 0+





Фото: афиша от РДЮБ