Народный ювелир-чеканщик Александр Чинбат представит Бурятию на международном фестивале

Александр Чинбат представит республику на фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», который пройдёт с 11-14 июля в пос. Шушенское Красноярского края (возрастное ограничение 0+).

Цели фестиваля – сохранить нематериальное и материальное культурное наследие России, развить этнические культуры Сибири и событийный туризм, популяризировать народную культуру.

В рамках фестиваля проводятся конкурсы на присуждение мастеровой премии «МИРА».

При поддержке Республиканского центра народного творчества мастер Александр Чинбат прошёл отборочный тур данной премии в номинации «Традиционные ремёсла».

Возрастное ограничение 0+





Фото: скриншот видео