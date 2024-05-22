Культура 22.05.2024 в 16:37

Народный ювелир-чеканщик Александр Чинбат представит Бурятию на международном фестивале

Он участвует в конкурсе в номинации «Традиционные ремесла»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Народный ювелир-чеканщик Александр Чинбат представит Бурятию на международном фестивале

Александр Чинбат представит республику на фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», который пройдёт с 11-14 июля в пос. Шушенское Красноярского края (возрастное ограничение 0+).

Цели фестиваля – сохранить нематериальное и материальное культурное наследие России, развить этнические культуры Сибири и событийный туризм, популяризировать народную культуру.

В рамках фестиваля проводятся конкурсы на присуждение мастеровой премии «МИРА».

При поддержке Республиканского центра народного творчества мастер Александр Чинбат прошёл отборочный тур данной премии в номинации «Традиционные ремёсла».  

Возрастное ограничение 0+


Фото: скриншот видео

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