Культура 22.05.2024 в 17:09

Артисты Русского драмтеатра открыли гастроли в Чите

Театр покажет свои лучшие спектакли
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Текст: Служба информации "Номер один"
Артисты Русского драмтеатра открыли гастроли в Чите

С 21 по 26 мая забайкальскому зрителю будут представлены 7 лучших спектаклей последних лет, в том числе одна сказка для детей. Первым спектаклем, который 21 мая представили «бестужевцы» на сцене Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А.Березина стала постановка «Метель» (12+), посвященная 225-летию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Читинцы смогут также увидеть яркую авторскую постановку режиссера Надежды Разуваевой «Жить или нежить» (12+), спектакль «Очень простая история» (16+) режиссера Дмитрия Юмашева.

Юные зрители смогут насладиться сказкой «Двенадцать месяцев» (6+) и музыкальным спектаклем «Звезды любви» (12+).

Порадуют «бестужевцы» забайкальскую публику спектаклем-монологом «Наташина мечта» (12+) и трагикомедией «Последняя любовь Гарри» (16+).

- В рамках обменных гастролей Забайкальский краевой драматический театр имени Н.А.Березина с 28 мая по 3 июня также в свою очередь представит спектакли на сцене в Улан-Удэ. Это комедия «Забайкальская кадриль» (16+), мелодрама «Девичник» (16+), спектакль «Игроки » (16+), комедия «Авантюристки поневоле» (16+) и музыкальная сказка «Старик Хоттабыч» (0+), - сообщили в пресс-службе театра.


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

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