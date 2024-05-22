Культура 22.05.2024 в 17:28

Жителей Бурятии просят проголосовать на конкурсе за многодетную семью Васильевых

Семья участвует во Всероссийском конкурсе фоторабот «Дети России - 2024»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии просят проголосовать на конкурсе за многодетную семью Васильевых

Многодетная семья Васильевых из Бурятии принимает участие во Всероссийском конкурсе фоторабот «Дети России - 2024». Конкурс призван показать преемственность поколений, красоту и многообразие культур народов России через традиционный костюм, вызвать интерес к возрождению народной культуры в семьях.

Здесь, среди других участников – многодетная семья Васильевых, которые на фотографии представили традиционную одежду бурят.

Проголосовать за семью Васильевых можно на официальном сайте конкурса Конкурс фоторабот «Дети России-2024».

На сегодняшний день семья из Бурятии уже набрала 35 820 голосов, им нужна поддержка земляков, ведь голосование продлится до конца мая 2024 года.

Первого победителя определит жюри, второго выберут пользователи голосованием на сайте конкурса. Дополнительный приз будет вручен от редакции за самый аутентичный костюм. Победители получат ценные призы.

Имена победителей будут опубликованы 1 июня 2024 г. в разделе «Новости» и на сайте Nazaccent.ru.


Фото: Номер один

 

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