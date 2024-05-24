Культура 24.05.2024 в 14:53

В Улан-Удэ открылась офф-программа «Голоса кочевников-2024»

На концерте выступили Арюухан Будаева, Дашима Соктоева,  Еши Дармахеев и квартет моринхуристов из Монголии «Челугэн»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылась офф-программа «Голоса кочевников-2024»

Традиционно фестивалю «Голос кочевников» (6+) предшествует несколько концертов в городе. Это офф-программа «Голоса кочевников». 23 мая в Русском драмтеатре в первом концерте программы выступили Дашима Соктоева и квартет «Челугэн» (возрастное ограничение 6+).

Концерт открыла художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова. В приветственной речи она напомнила, что именно в стенах Русдрама в 2009 году первый «Голос кочевников» встретил первых зрителей.

- Сегодняшний концерт еще раз подтверждает, что Бурятская филармония представляет вам не только классическую программу, но и совершенно разную музыку разных народов. «Голос кочевников» для нас всех - символ объединения, мира, любви. И сегодня мы делаем первый шаг к главному празднику, который состоится 12-13 июля, и открываем нашу офф-программу - обратилась к зрителям Наталья Уланова.

Концерт открыла молодая певица Арюухан Будаева и моринхурист Еши Дармахеев. В первом отделении для зрителей выступила солистка Бурятской государственной филармонии, певица, получившая звание «Золотой голос Сибири» Дашима Соктоева. Специально для ее новой программы в этом году был собран живой бэнд, в составе которого Еши Дармахеев (морин хур), Бато Гуранов (гитара), Валерий Гребенев (перкуссия). Основой выступления стали бурятские народные песни в новых аранжировках и авторские песни бурятских композиторов.

Во втором отделении зрители услышали уникальный квартет моринхуристов из Монголии «Челугэн». В программе прозвучали не только произведения монгольских композиторов, на моринхурах музыканты исполнили и мексиканскую серенаду «Эстрелита» Мануэля Понсо, и Фугу Астора Пьяццоллы. 

Офф-программа фестиваля продолжится 25-26 июня концертами грузинского ансамбля «Shara» (6+).

Возрастное ограничение  6+

 

Фото: Номер один

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