День славянской письменности и культуры отмечают в Улан-Удэ

Сегодня, 24 мая, в Улан-Удэ отмечают День славянской письменности и культуры (возрастное ограничение 0+). Праздник приурочен ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки.

Мероприятие проходит на Площади Революции. В программе праздника - русские народные игры, ярмарки местных мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, выставка-инсталляция «Культуры семейских Бурятии», фотовыставка «Резные наличники» и творческая встреча с писателями.

Организатор мероприятия - Республиканская детско-юношеская библиотека.

Возрастное ограничение 0+.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»