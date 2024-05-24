Культура 24.05.2024 в 16:05
День славянской письменности и культуры отмечают в Улан-Удэ
Праздник проходит на площади Революции
Сегодня, 24 мая, в Улан-Удэ отмечают День славянской письменности и культуры (возрастное ограничение 0+). Праздник приурочен ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки.
Мероприятие проходит на Площади Революции. В программе праздника - русские народные игры, ярмарки местных мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, выставка-инсталляция «Культуры семейских Бурятии», фотовыставка «Резные наличники» и творческая встреча с писателями.
Организатор мероприятия - Республиканская детско-юношеская библиотека.
Возрастное ограничение 0+.
Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»