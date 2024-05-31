В Улан-Удэ откроется выставка мастера по керамике Марины Налётовой в «Тишине Байкала»

7 июня в галерее Центра народного творчества откроется персональная выставка мастера по керамике Марины Налётовой (возрастное ограничение 6+). На выставке можно будет увидеть работы автора по двум направлениям: сувенирная продукция и искусство.

Марина Налётова является лауреатом республиканского конкурса изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Уран Дархан». В номинации «Художественная керамика» представила серию керамических тарелок «Тишина Байкала», которые можно будет увидеть на данной выставке. Также её работы можно приобрести в этно-магазинах Улан-Удэ. На мастер-классы от Марины выстаиваются очереди, посетители выставок с большим удовольствием учатся создавать изделия из керамики и глины.

В 2023 году Марина Налётова открыла собственную мастерскую керамики в центре креативных индустрий «ХЭБ-ХАБ». Её творчество началось с участия в мacтep-клaccе, тогда Марина пoнялa, чтo хочет заниматься керамикой. Имея образование библиотекаря-библиографа, она работала в сфере тopгoвли, нa гoccлyжбe.

А в 2018 году Марина окончила курсы повышения квалификации «Основы гончарного мастерства» Красноярского государственного института искусств кафедры «Декоративная керамика». После обучения она работала в керамической мастерской «Artpark pottery» и в студии керамики «Домбо».

Работы Марины Налётовой были представлены также на региональных и международных художественных выставках.

Возрастное ограничение 6+.





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