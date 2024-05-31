Культура 31.05.2024 в 17:33

В День защиты детей для жителей Бурятии пройдет ряд праздничных мероприятий

Среди них – фестивали, концерты, детские спектакли, игры, мастер классы во всех частях города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В День защиты детей для жителей Бурятии пройдет ряд праздничных мероприятий

В Бурятии 1 июня – в День защиты детей стартуют «Большие семейные выходные» (возрастное ограничение 0+), которые объединят детей и родителей. В них примут участие воспитанники социальных центров Бурятии, школьники, взрослые с маленькими детьми дошкольного возраста, гости столицы, и все желающие.

- Так, жителей Улан-Удэ приглашают 1-2 июня на юбилейный пятый Фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ». (0+) Место проведения - Театральная площадь имени Л.Л. Линховоина (Бурятский театр оперы и балета). Тема фестиваля в 2024 году - семья и традиции, преемственность поколений, любовь к Родине, - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

- Фестиваль предлагает насыщенную программу для всех возрастов. Здесь пройдет книжная ярмарка с участием современных издательств Москвы, встречи с хедлайнерами фестиваля - известными современными детскими писательницами из г. Санкт-Петербург и г. Москва, Лекции и мастер-классы для взрослых и детей. В течение двух дней будет работать художественная мастерская. 

В эти же дни в Этнографическом музее народов Забайкалья 1 и 2 июня состоится «Арт-фестиваль старт в лето» и семейный праздник «Зеленый Марафон» (0+).

В парке им. Орешкова пройдёт мероприятие для родителей и детей дошкольного возраста «Всей семьёй в День защиты детей», в кинотеатрах состоятся бесплатные кинопоказы (0+).

Фестиваль «Безопасное лето» (0+) пройдёт на территории оздоровительного лагеря «Зорька» 2 июня. А на детских дворовых площадках Октябрьского района будут организованы развлекательно-игровые программы для детей и родителей «Игры нашего двора». 

1 июня в 10.30 ч. спектакль «Дюймовочка» (0+) в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц.Цыдынжапова

1 июня в 11.00 ч. спектакль «Старик Хоттабыч» (0+) (гастроли Забайкальского краевого драмтеатра, г. Чита) в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева

1 июня в 11.00 ч.  детский спектакль «Чебурашка и Дом Дружбы» (0+) в Государственном бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева

1 июня в 11.00 ч. детский спектакль «Как птичка упала с неба» (0+) в Бурятском театре кукол «Ульгэр»

1 июня с 11.00-18.00 ч.  игры для детей (0+) в Национальном музее Республики Бурятия (Музей истории Бурятии, ул. Профсоюзная, 29 и художественный музей им. Сампилова, ул. Куйбышева, 29)  

1 и 2 июня с 11:00 до 19:00 ч. фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ» на театральной площади имени Л.Л. Линховоина (0+)

1 июня в 12.00  ч. детский спектакль «Колобок» (0+) в Бурятском театре кукол «Ульгэр»

1 июня в 13.00 ч. программа «Дети – богатство вселенной» в Парке  им. Д.Ж. Жанаева (0+)

1 июня в 13.00 ч. программа «Страна детства» в Парке «Юбилейный»  (0+)

1 июня в 13.00 ч. фестиваль мыльных пузырей в Парке им. С.Н. Орешкова  (0+)

1  и 2 июня в 13.00 ч. большие семейные выходные в Этнографическом музее народов Забайкалья проводит Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева (0+)

1 июня в 14.00 программа «Планета детства» в Парке «Кристальный»  (0+)

1 июня  в 14.00 арт-фестиваль «Старт в лето» к Международному дню защиты детей в  Этнографическом музее народов Забайкалья (0+)

1 июня с 14.00 до 18.00 программа «Страна чудес» в  Этнографическом музее народов Забайкалья (0+)

1 июня в 18.00 праздничный концерт «Мы частица огромной страны» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц.Цыдынжапова  (0+).

И это лишь малая часть запланированных мероприятий, где мамы, папы, дети, бабушки и дедушки смогут весело, активно, интересно и с пользой провести выходные.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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