Культура 03.06.2024 в 14:51

В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта

Праздник состоится 6 июня, в 14.00
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта

6 июня 2024 года вся Россия празднует особую дату — 225 лет со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. В Улан-Удэ тоже отметят день рождения поэта. Праздник состоится 6 июня, в 14.00 (возрастное ограничение 6+).

- Приглашаем 6 июня в 14:00 в сквер имени Пушкина, чтобы отметить юбилей великого Александра Сергеевича. Вас будут ждать чтение стихов, песни, романсы, танцы, интерактивная викторина, отрывки и мини-спектакли по сказкам и романам поэта, арт-галерея, мастер-класс по каллиграфии и даже поэтический флэшмоб «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», - сообщили в мэрии города.

В мероприятии примут участие поэты и писатели Бурятии, студенты технологического колледжа ВСГУТУ, колледжа искусств им. П.И. Чайковского», БРИЭТ, учащиеся школ искусств и другие.

Возрастное ограничение 6+.

 

Фото: Номер один

Теги
пушкин мэрия улан-удэ

Все новости

В Улан-Удэ обвалилась проезжая часть
03.06.2024 в 15:26
Жители Бурятии начали активно использовать приложение Госуслуги.Дом.
03.06.2024 в 15:23
Студенческие отряды начали работу в больнице скорой помощи в Улан-Удэ
03.06.2024 в 15:11
Мотоциклист в Улан-Удэ устроил погоню с полицейскими мигалками
03.06.2024 в 15:08
В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта
03.06.2024 в 14:51
Жителей Бурятии не обеспечивали льготными лекарствами
03.06.2024 в 14:33
В Северобайкальске из-за неисправной розетки полностью сгорела квартира
03.06.2024 в 14:05
В детских садах Улан-Удэ освободилось много мест
03.06.2024 в 13:58
Житель Бурятии потерял более 1,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях
03.06.2024 в 13:48
В Бурятии пройдет Форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов семей
03.06.2024 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В День защиты детей для жителей Бурятии пройдет ряд праздничных мероприятий
Среди них – фестивали, концерты, детские спектакли, игры, мастер классы во всех частях города
31.05.2024 в 17:33
В Улан-Удэ откроется выставка мастера по керамике Марины Налётовой в «Тишине Байкала»
Работы можно будет увидеть с 7 июня в галерее Центра народного творчества
31.05.2024 в 16:46
Этнографический музей приглашает улан-удэнцев отметить День защиты детей
Праздничные мероприятия начнутся с 9.00 утра
30.05.2024 в 17:46
Солисты Бурятского оперного театра исполнят песню на слова участника СВО
Песня будет создана в рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном»
30.05.2024 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru