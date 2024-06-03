В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта

6 июня 2024 года вся Россия празднует особую дату — 225 лет со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. В Улан-Удэ тоже отметят день рождения поэта. Праздник состоится 6 июня, в 14.00 (возрастное ограничение 6+).

- Приглашаем 6 июня в 14:00 в сквер имени Пушкина, чтобы отметить юбилей великого Александра Сергеевича. Вас будут ждать чтение стихов, песни, романсы, танцы, интерактивная викторина, отрывки и мини-спектакли по сказкам и романам поэта, арт-галерея, мастер-класс по каллиграфии и даже поэтический флэшмоб «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», - сообщили в мэрии города.

В мероприятии примут участие поэты и писатели Бурятии, студенты технологического колледжа ВСГУТУ, колледжа искусств им. П.И. Чайковского», БРИЭТ, учащиеся школ искусств и другие.

Возрастное ограничение 6+.

Фото: Номер один