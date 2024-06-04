Культура 04.06.2024 в 11:13

В Улан-Удэ пригласили московскую звезду

Он прилетел на закрытие 95-го театрального сезона
A- A+
В Улан-Удэ пригласили московскую звезду

Уже завтра, 5 июня, в русском драматическом театре имени Н. Бестужева состоится закрытие 95-го театрального сезона. Юбилейный вечер обещают провести с размахом, для чего специально пригласили известного артиста.

- Фишкой вечера «Без пяти сто» станет выступление приглашенной звезды из Москвы Сергея Филаретова (Кочемазова). Сергей Филаретов – солист Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ под управлением генерал-майора. Также выступит народный артист РФ – Виктор Елисеев. Молодой профессиональный певец с высоким лирическим баритоном, обладатель различных лауреатских премий, - комментируют в пресс-службе русского драмтеатра.

Свои номера гостям вечера представят также пятнадцать приглашенных коллективов Бурятии. Также зрителей ждет дефиле всего коллектива театра, включая не только артистов, но и работников цехов и административных отделов.

В числе почетных гостей ожидаются первые лица Бурятии, известные журналисты и деятели культуры.

Возрастное ограничение 12+

Фото: ГРДТ им. Н. Бестужева

Теги
культура театр сезон закрытие звезда

Все новости

Жителям Бурятии рассказали как купить безопасное мороженое
04.06.2024 в 11:27
В Улан-Удэ пригласили московскую звезду
04.06.2024 в 11:13
В Бурятии лесники тушат 12 лесных пожаров
04.06.2024 в 10:37
Врачи в Бурятии спасли женщину, которая не могла есть
04.06.2024 в 10:32
В Улан-Удэ с утра начали поливать улицы
04.06.2024 в 10:18
Несовершеннолетнему осужденному из Бурятии помогли оформить стипендию
04.06.2024 в 10:12
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 26 аварий
04.06.2024 в 10:00
Молодежь в Бурятии женится для решения жизненных проблем
04.06.2024 в 09:55
В Кабанском районе произошло ДТП со смертельным исходом
04.06.2024 в 09:35
В Бурятии под суд попал «рыбный» предприниматель
04.06.2024 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта
Праздник состоится 6 июня, в 14.00
03.06.2024 в 14:51
В День защиты детей для жителей Бурятии пройдет ряд праздничных мероприятий
Среди них – фестивали, концерты, детские спектакли, игры, мастер классы во всех частях города
31.05.2024 в 17:33
В Улан-Удэ откроется выставка мастера по керамике Марины Налётовой в «Тишине Байкала»
Работы можно будет увидеть с 7 июня в галерее Центра народного творчества
31.05.2024 в 16:46
Этнографический музей приглашает улан-удэнцев отметить День защиты детей
Праздничные мероприятия начнутся с 9.00 утра
30.05.2024 в 17:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru