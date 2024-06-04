В Улан-Удэ пригласили московскую звезду

Уже завтра, 5 июня, в русском драматическом театре имени Н. Бестужева состоится закрытие 95-го театрального сезона. Юбилейный вечер обещают провести с размахом, для чего специально пригласили известного артиста.

- Фишкой вечера «Без пяти сто» станет выступление приглашенной звезды из Москвы Сергея Филаретова (Кочемазова). Сергей Филаретов – солист Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ под управлением генерал-майора. Также выступит народный артист РФ – Виктор Елисеев. Молодой профессиональный певец с высоким лирическим баритоном, обладатель различных лауреатских премий, - комментируют в пресс-службе русского драмтеатра.

Свои номера гостям вечера представят также пятнадцать приглашенных коллективов Бурятии. Также зрителей ждет дефиле всего коллектива театра, включая не только артистов, но и работников цехов и административных отделов.

В числе почетных гостей ожидаются первые лица Бурятии, известные журналисты и деятели культуры.

Возрастное ограничение 12+

Фото: ГРДТ им. Н. Бестужева