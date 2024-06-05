Шесть красавиц из Бурятии участвуют в конкурсе Миссис Россия-2024

Более семидесяти россиянок из разных уголков страны поборются за главный титул и возможность представлять Россию на международном состязании, которое пройдет в этом году в Америке.

В конкурсе принимают участие шесть девушек из Бурятии. Это Валерия Югаева Кира Бодоева, Ольга Лобанова, Марина Лазарева, Дарья Вишнякова, Марина Буянтуева. Все они борются за звание самой красивой. У каждой из них более 70 соперниц.

Девушкам можно помочь на этапе народного голосования. Чтобы отдать голос за понравившуюся участницу, нужно зайти на сайт конкурса и поставить лайк.

- Помимо титула «Миссис Россия Мира 2024» победившим участницам будут вручены номинации «Миссис Россия Европа 2024» и «Миссис Россия Вселенная-2024». Победители отправятся представлять Россию в Турцию и Южную Корею в соответствии с полученными титулами, - сообщили организаторы конкурса.

Главная победительница конкурса будет представлять Россию на международном конкурсе в Америке.

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