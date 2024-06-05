Культура 05.06.2024 в 18:04

В Улан-Удэ откроется выставка «Любовь моя - Улан-Удэ»

На выставке можно будет увидеть работы известных мастеров и начинающих художников
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется выставка «Любовь моя - Улан-Удэ»

07 июня в 14.00 состоится торжественное открытие выставки работ участников городского пленэра «Любовь моя - Улан-Удэ» (возрастное ограничение 6+), организованного Союзом художников Бурятии.

Здесь будут представлены лучшие этюды и зарисовки, отобранные из большого количества работ, выполненные на городском пленэре с 17 мая по 1 июня.

Гости выставки увидят работы известных мастеров и начинающих художников - городские пейзажи, площади и театры, храмы и дацаны, улицы и проспекты, укромные уголки нашего родного города.

Ставший уже традиционным городской пленэр «Любовь моя - Улан-Удэ» в этом году состоялся при поддержке Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ в рамках реализации городского конкурса социальных проектов для молодежи «Добрые дела - любимому городу».

Возрастное ограничение 6+


Фото: администрация г. Улан-Удэ

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с 5 по 11 июня

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