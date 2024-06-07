В Бурятии с «лошадкой» выступит Найк Борзов

12-13 июля в селе Ацагат Республики Бурятия пройдет Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Во время проведения его второго дня (13 июля) на нём выступит популярный певец Найк Борзов, исполнив свои самые «раскрученные» хиты.

- «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире, - комментируют в пресс-службе филармонии Бурятии.

Найк Борзов – певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал еще в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза».

- Сегодня на счету Найка 13 сольных альбомов, последний из которых — «Потерянный среди звезд» вышел 15 июля 2022 года. Музыкант объездил с концертами всю Россию и много раз побывал в Европе, а теперь возвращается в Бурятию, - добавили организаторы «Голоса кочевников».



В лайнапе фестиваля также значатся такие исполнители и группы, как ZOLOTO, Therr Maitz, Бонд с кнопкой, JUNA, Stolen, «Обстоятельства», хмыров, БАЙ-ТЕРЕК, Beautiful Boys, Диктофон, LUTAAR, Меджикул, Settlers и многие другие группы и исполнители.



Подробности о лайнапе и другую информацию зрители могут найти на сайте и в соцсетях фестиваля. «Голос кочевников» организован Бурятской государственной филармонией при поддержке министерства культуры Бурятии и министра культуры Соелмы Дагаевой.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минкультуры Бурятии