Культура 07.06.2024 в 12:57

В Бурятии с «лошадкой» выступит Найк Борзов

Его песни смогут послушать участники «Голоса кочевников»
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии с «лошадкой» выступит Найк Борзов

12-13 июля в селе Ацагат Республики Бурятия пройдет Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Во время проведения его второго дня (13 июля) на нём выступит популярный певец Найк Борзов, исполнив свои самые «раскрученные» хиты. 

- «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире, - комментируют в пресс-службе филармонии Бурятии.

Найк Борзов – певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал еще в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза».

- Сегодня на счету Найка 13 сольных альбомов, последний из которых — «Потерянный среди звезд» вышел 15 июля 2022 года. Музыкант объездил с концертами всю Россию и много раз побывал в Европе, а теперь возвращается в Бурятию, - добавили организаторы «Голоса кочевников».

В лайнапе фестиваля также значатся такие исполнители и группы, как ZOLOTO, Therr Maitz, Бонд с кнопкой, JUNA, Stolen, «Обстоятельства», хмыров, БАЙ-ТЕРЕК, Beautiful Boys, Диктофон, LUTAAR, Меджикул, Settlers и многие другие группы и исполнители.

Подробности о лайнапе и другую информацию зрители могут найти на сайте и в соцсетях фестиваля. «Голос кочевников» организован Бурятской государственной филармонией при поддержке министерства культуры Бурятии и министра культуры Соелмы Дагаевой. 

Возрастное ограничение 6+

Фото: минкультуры Бурятии


Теги
голос кочевников филармония певец ацагат

Все новости

В Бурятии в этом году благоустроят 14 придомовых площадок
07.06.2024 в 14:19
Защитника старушки в Бурятии покусала собака
07.06.2024 в 14:13
ПМЭФ-2024: В Бурятии реализуют новые инфраструктурные проекты
07.06.2024 в 14:02
Жительница Северобайкальска выиграла почти полмиллиона рублей в конкурсе от Росмолодежи
07.06.2024 в 13:28
В Бурятии с «лошадкой» выступит Найк Борзов
07.06.2024 в 12:57
В Забайкалье опрокинулся автобус с вахтовиками
07.06.2024 в 12:40
Перголы в Улан-Удэ стали светиться ночью
07.06.2024 в 12:19
«ТимлюйЦемент» готов к строительному сезону – 2024
07.06.2024 в 12:12
Из-за поломки самолета в Улан-Удэ отодвинули вылет
07.06.2024 в 11:56
Для жителей Бурятии открылась виртуальная выставка, посвященная истории БАМа
07.06.2024 в 11:34
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

Читайте также
В Улан-Удэ откроется выставка «Любовь моя - Улан-Удэ»
На выставке можно будет увидеть работы известных мастеров и начинающих художников
05.06.2024 в 18:04
Шесть красавиц из Бурятии участвуют в конкурсе Миссис Россия-2024
Победительница будет представлять Россию на международном конкурсе
05.06.2024 в 13:02
В Улан-Удэ в сквере имени Пушкина отметят 225 лет со дня рождения великого поэта
Праздник состоится 6 июня, в 14.00
03.06.2024 в 14:51
В День защиты детей для жителей Бурятии пройдет ряд праздничных мероприятий
Среди них – фестивали, концерты, детские спектакли, игры, мастер классы во всех частях города
31.05.2024 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru