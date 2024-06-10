Культура 10.06.2024 в 14:09

На Ольхоне вновь состоится Молодежный форум «Байкал»

Мероприятие пройдет уже в третий раз
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Ольхоне вновь состоится Молодежный форум «Байкал»

С 12 по 16 августа в Ольхонском районе, на территории озера Байкал в 16-ый раз состоится международный молодежный форум «Байкал» (возрастное ограничение 18+).

В этом году Форум «Байкал» будет включать в себя четыре основных направления: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества, диалог культур.

- Форум «Байкал» - это уникальная возможность для молодых людей из разных уголков мира встретиться, обменяться опытом, найти единомышленников и реализовать свои идеи, - пишут организаторы.

На форуме будут работать образовательные площадки, мастер-классы, тренинги и дискуссии. Участники форума могут принять участие в разработке и реализации социально значимых проектов.

Регистрация на форум проходит на сайте (https://forum-baikal.ru/), она продлится до 29 июня.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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