На Ольхоне вновь состоится Молодежный форум «Байкал»
С 12 по 16 августа в Ольхонском районе, на территории озера Байкал в 16-ый раз состоится международный молодежный форум «Байкал» (возрастное ограничение 18+).
В этом году Форум «Байкал» будет включать в себя четыре основных направления: туризм, предпринимательство, молодежные сообщества, диалог культур.
- Форум «Байкал» - это уникальная возможность для молодых людей из разных уголков мира встретиться, обменяться опытом, найти единомышленников и реализовать свои идеи, - пишут организаторы.
На форуме будут работать образовательные площадки, мастер-классы, тренинги и дискуссии. Участники форума могут принять участие в разработке и реализации социально значимых проектов.
Регистрация на форум проходит на сайте (https://forum-baikal.ru/), она продлится до 29 июня.
Возрастное ограничение 18+
Фото: Номер один